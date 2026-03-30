Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

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Weather Forecast Today, March 30: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज 30 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की हलचल तेज रहने वाली है. विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस पूरे सप्ताह उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसका चरम प्रभाव आज यानी 30 मार्च को देखने को मिलेगा. विशेष रूप से कश्मीर घाटी में आज भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. हालांकि, निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'विंडी' के अनुसार, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आज बारिश की संभावना कम है.

उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत में 'वेट स्पेल'

आईएमडी के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इसके साथ ही, उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में इस पूरे सप्ताह छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश हो सकती है. इन इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. सप्ताह के अधिकांश दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है.

दक्षिण भारत में गरज के साथ बौछारें

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भी इस सप्ताह छिटपुट बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

महानगरों का हाल: कहां होगी बारिश, कहां रहेगा सूखा?

विभिन्न मौसम पोर्टल्स के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के प्रमुख महानगरों में मौसम की स्थिति कुछ इस प्रकार रह सकती है:

कोलकाता: यहां आज 0.2 से 6 मिमी तक हल्की बारिश होने का अनुमान है.

दिल्ली और मुंबई: इन दोनों बड़े शहरों में आज बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मुंबई में उमस बनी रहेगी.

चेन्नई और बेंगलुरु: दक्षिण के इन दोनों शहरों में आज मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

हैदराबाद और शिमला: सोमवार यानी आज इन दोनों शहरों में भी बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं है. शिमला में धूप खिली रहने की संभावना है.

बदलते मौसम का कारण

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की स्थिति बनी हुई है. वहीं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण उत्तर-पूर्व भारत और कोलकाता जैसे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं.

सुरक्षा और सावधानी

आईएमडी ने बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को बर्फबारी के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम और रास्तों के बंद होने के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है.