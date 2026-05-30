Tamil Nadu Weather Forecast: तमिलनाडु में बदलेगा मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी के बीच 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें चेन्नई समेत अन्य इलाकों का हाल

(Photo Credits ANI)

Tamil Nadu Weather Forecast: तमिलनाडु में जारी भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने शनिवार, 30 मई 2026 को राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम अरब सागर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) सक्रिय है. इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले एक सप्ताह तक व्यापक रूप से बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

इन 14 जिलों में भारी बारिशकी चेतावनी

मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. शुरुआती दो दिनों में नीलगिरी, कोयंबटूर, थेनी, डिंडिगल, इरोड, नमक्कल और तिरुपत्तूर जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है.

इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, वेलोर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, करूर और सलेम सहित कुल 14 जिलों में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है. आने वाले दिनों में तिरुवन्नामलाई, तंजावुर, मदुरै और शिवगंगा जिलों में भी भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

चेन्नई में छाए रहेंगे बादल

राज्य की राजधानी चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों के लिए मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बादलों की आवाजाही के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है. चेन्नई में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जिससे उमस और गर्मी का अहसास बना रहेगा.

राज्य के 13 स्थानों पर पारा 38 डिग्री के पार

यह बारिश का अलर्ट ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु के कई हिस्से गंभीर हीटवेव (लू) जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते गुरुवार को राज्य के कम से कम 13 स्थानों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था.

तिरुचिरापल्ली में सबसे अधिक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. इसके बाद वेलोर और मदुरै शहर में 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि चेन्नई के मीनमबाक्कम स्टेशन, मदुरै एयरपोर्ट और पलमकोट्टई में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया.

IMD की सलाह और आगामी पूर्वानुमान

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एस. बालाचंद्रन के अनुसार, तमिलनाडु के उत्तर-पश्चिमी जिलों में अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है. उन्होंने रेखांकित किया कि चेन्नई में इस साल लगातार सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, जो राज्य में बढ़ते वार्मिंग ट्रेंड को दर्शाता है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और हीटवेव दोनों ही अलर्ट वाले जिलों के निवासियों को सावधानी बरतने और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.