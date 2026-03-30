Mumbai Weather Forecast: मुंबई में गर्मी से राहत, 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Mumbai Weather Forecast: मुंबईवासियों के लिए मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आ रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई और इसके पड़ोसी जिलों ठाणे (Thane) और पालघर (Palghar) में 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हल्की बारिश (Light Rain) और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी (Scorching Heat) और उमस के बीच इस बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है. यह भी पढ़ें: Pune Weather Update: IMD का अलर्ट, पुणे में अगले 48 घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना, भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद!

तापमान में गिरावट और मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार, प्री-मानसून गतिविधियों के कारण शहर के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. जहां मार्च के दौरान मुंबई में कई बार अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, वहीं इस बारिश के बाद 2 अप्रैल तक दिन का तापमान गिरकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मुंबई में 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना

Light rains forecast for Mumbai from March 31-April 2. pic.twitter.com/ismjSDWaMQ — Richa Pinto (@richapintoi) March 30, 2026

बारिश का कारण: पश्चिमी विक्षोभ और नमी

विशेषज्ञों का कहना है कि अरब सागर से आने वाली नमी और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के मेल से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में यह बदलाव दिख रहा है. हालांकि मुंबई के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों जैसे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जहाँ ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है. यह भी पढ़ें: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का डबल अटैक, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट; बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की आशंका

किसानों और आम जनता के लिए सलाह

महाराष्ट्र कृषि विभाग ने इस बेमौसम बारिश को देखते हुए राज्य के किसानों को रबी की कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है. मुंबई और आसपास के नागरिकों को भी सलाह दी गई है कि वे गरज के साथ बारिश के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें.

यह मौसमी बदलाव भले ही गर्मी से अस्थायी राहत दे, लेकिन अचानक होने वाली बारिश और उमस से स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं.