Pune Weather Update: IMD का अलर्ट, पुणे में अगले 48 घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना, भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद!

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Pune Weather Forecast and Update: पुणे और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान पुणे शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग ने 18 और 19 मार्च के लिए विशेष परामर्श जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि बदलते मौसमी चक्र के कारण शहर में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट वर्षा हो सकती है.

पुणे में छिटपुट बारिश और उमस का असर

आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक, पुणे में होने वाली यह बारिश 'आइसोलेटेड' यानी छिटपुट होगी. इसका मतलब है कि शहर के सभी इलाकों में एक साथ बारिश नहीं होगी; कुछ हिस्सों में अचानक तेज बौछारें और गर्जना हो सकती है, जबकि अन्य इलाके सूखे रह सकते हैं. बारिश के बावजूद दिन के तापमान में विशेष गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे हवा में नमी और उमस बढ़ सकती है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का डबल अटैक, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट; बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की आशंका

क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मार्च के महीने में सर्दियों से गर्मियों की ओर बढ़ते संक्रमण (Transition) के कारण यह बदलाव आ रहा है. बढ़ते तापमान और हवा में मौजूद नमी मिलकर 'थंडरक्लाउड' (गर्जन वाले बादल) बनाने के लिए आदर्श स्थिति पैदा करते हैं. इसके अलावा, उत्तर भारत को प्रभावित करने वाले एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर भी महाराष्ट्र के मौसम पर दिखाई दे रहा है.

विदर्भ और मराठवाड़ा में 'येलो अलर्ट'

पुणे में जहां हल्की हलचल की उम्मीद है, वहीं महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी संभावना जताई गई है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें.

मुंबई और ठाणे की स्थिति

पुणे के विपरीत, मुंबई और ठाणे में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, यहां उमस का स्तर काफी अधिक रहेगा. इन क्षेत्रों में तापमान 34°C से 36°C के बीच रहने की संभावना है, जिससे लोगों को काफी बेचैनी और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

निष्कर्ष और सावधानी

पुणे में अगले दो दिनों तक मौसम थोड़ा अस्थिर बना रहेगा. हालांकि यह बेमौसम बारिश बढ़ती गर्मी से अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन अचानक होने वाली गर्जना और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खुले मैदानों में जाने से बचें और गरज के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें.