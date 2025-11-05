Azamgarh: शराब के नशे में धुत पड़े युवक पर एक शख्स ने कर दी पेशाब, आजमगढ़ से शर्मसार करनेवाली घटना आई सामने, VIDEO देखकर लोगों ने जताई नाराजगी

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आजमगढ़ (Azamgarh) जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस वीडियो में एक शख्स नशे में धुत पड़े युवक के चेहरे पर पेशाब (Urine) करता हुआ नजर आ रहा है. यह घिनौना कृत्य देखकर लोगों में गुस्सा और हैरानी दोनों फैल गई है.यह घटना एलआईसी ( LIC) बिल्डिंग के पीछे स्थित एक मोहल्ले की बताई जा रही है. वीडियो में दिखाई देने वाला आरोपी युवक साहिल कुमार नामक एक शख्स बताया जा रहा है.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक शराब के नशे में बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ है, और तभी आरोपी उसके चेहरे पर पेशाब कर देता है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Maharashtra: पुणे में ट्रैफिक सिग्नल पर पेशाब करने वाले आरोपी गौरव आहूजा को किया गया गिरफ्तार
pic.twitter.com/HmGCZKEA9Y
— News1India (@News1IndiaTweet) November 5, 2025
सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुआ, पूरे शहर में आक्रोश की लहर दौड़ गई. लोगों ने इसे अमानवीय और घृणित बताया. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए.