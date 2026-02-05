UPSC Civil Services Exam 2026: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा IAS, IPS अधिकारी अब नहीं दे पाएंगे दोबारा परीक्षा, नियमों में हुए बड़े बदलाव

UPSC Exam

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 का बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस वर्ष की अधिसूचना में कई महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन किए गए हैं, जिनका सीधा असर हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा. सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी दोबारा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. यह निर्णय सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है.

प्रमुख नियमों में बड़ा बदलाव

यूपीएससी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा 2026 से एक महत्वपूर्ण नियम लागू होगा, जिसके तहत जो उम्मीदवार पहले से ही IAS, IPS या IFS के रूप में चयनित हो चुके हैं, वे अब इन सेवाओं में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे. यह कदम उन चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है कि सेवारत अधिकारी बार-बार परीक्षा देकर सीटें रोक रहे थे, जिससे नए और योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर कम हो रहे थे. इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक बार शीर्ष सेवाओं में चयनित होने के बाद, अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके.

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड में संशोधन

2026 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की अधिसूचनाओं से जारी हैं. उम्मीदवारों के लिए 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे एक बार पंजीकृत करने के बाद जीवनकाल में केवल एक बार ही संपादित किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन के समय ही जन्मतिथि प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा. उम्मीदवारों को अपनी सेवा प्राथमिकताएं भी प्रारंभिक आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही जमा करनी होंगी, न कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद. श्रेणी का चयन एक बार जमा करने के बाद बदला नहीं जा सकेगा.

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन कैसे करें

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए विस्तृत अधिसूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में और एक विशिष्ट तिथि के बाद जारी किए गए हों, जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया है.