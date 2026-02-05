Realme P4 Power 5G Launched: 10,001mAh बैटरी वाले भारत के पहले स्मार्टफोन का सेल आज से शुरू, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Mumbai: स्मार्टफोन ब्रांड Realme ने भारतीय मिड-रेंज मार्केट में बड़ा धमाका करते हुए Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है. यह भारत का पहला कमर्शियल स्मार्टफोन है, जिसमें 10,001mAh की दमदार ‘Titan Battery’ दी गई है. यह फोन 5 फरवरी 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. 29 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अनाउंस किए गए इस स्मार्टफोन का मकसद यूज़र्स की “Battery Anxiety” को पूरी तरह खत्म करना है. कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है, खासकर गेमर्स और हेवी यूज़र्स के लिए. Realme 16 Pro Launched: 200MP कैमरा और 7,000mAh की जंबो बैटरी के साथ रियलमी 16 प्रो लॉन्च; जानें कीमत और फीचर्स

10,001mAh Titan Battery: पावर में कोई समझौता नहीं

इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद Realme ने फोन की मोटाई सिर्फ 9.08mm रखी है. इसके लिए कंपनी ने Silicon-Carbon Anode Technology का इस्तेमाल किया है, जिससे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी मिलती है. यह फोन उन यूज़र्स को टारगेट करता है जो लंबी यात्रा करते हैं या जिन्हें दिन-भर फोन चार्ज करने का झंझट नहीं चाहिए.

भारत में कीमत और उपलब्धता

रियलमी पी4 पावर 5जी को मिड-रेंज सेगमेंट में आक्रामक रूप से तैनात किया गया है, जिसकी बिक्री 5 फरवरी से फ्लिपकार्ट, रियलमी.कॉम और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से शुरू होने वाली है. यह डिवाइस तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है:

Variant Launch Price Effective Price (with Offers) 8GB + 128GB INR 25,999 INR 23,999 8GB + 256GB INR 27,999 INR 25,999 12GB + 256GB INR 30,999 INR 28,999

लॉन्च ऑफर में तत्काल 2,000 रुपये की बैंक छूट और पहली बिक्री खरीदारों के लिए मुफ्त 4 साल की बैटरी वारंटी शामिल है.

आपकी जेब में एक 'पावर बैंक'

स्टैंडआउट फीचर निस्संदेह 10,001mAh की बैटरी है, जिसके बारे में रियलमी का दावा है कि यह 32 घंटे तक लगातार वीडियो स्ट्रीमिंग या 39 दिनों का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है. इस क्षमता को पूरा करने के लिए, फोन 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो लगभग 36 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाता है.

इसके अलावा, P4 पावर 5G एक पोर्टेबल पावर बैंक के रूप में कार्य कर सकता है, जो चलते-फिरते अन्य स्मार्टफोन या एक्सेसरीज़ को चार्ज करने के लिए 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का समर्थन करता है.

Realme P4 Power 5G के स्पेसिफिकेशन (Specifications)

परफॉर्मेंस

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

अतिरिक्त चिप: HyperVision AI Chip (गेमिंग FPS और वीडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए).

डिस्प्ले

6.8-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले

144Hz रिफ्रेश रेट

पीक ब्राइटनेस: 6,500 निट्स

कैमरा

रियर कैमरा:

50MP Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर (OIS के साथ)

8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

फ्रंट कैमरा: 16MP सेल्फी कैमरा

ड्यूरेबिलिटी

IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग

हाई-प्रेशर वॉटर जेट और डीप वॉटर सबमर्जन से सुरक्षा

सॉफ्टवेयर

Android 16 आधारित Realme UI 7.0

3 साल तक OS अपडेट का वादा

Realme P4 Power 5G: मार्केट में क्या है खास?

रियलमी की P-Series अब तक “Power और Style” के बैलेंस के लिए जानी जाती थी, लेकिन 10,001mAh बैटरी के साथ यह सीरीज़ अब एक नया सेगमेंट क्रिएट कर रही है. यह फोन खासतौर पर लॉन्ग-डिस्टेंस ट्रैवलर्स, हेवी गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और पावर यूज़र्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें अब पावर बैंक या रग्ड फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बिक्री शुरू: 5 फरवरी 2026

(ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफर्स की जानकारी कंपनी जल्द जारी कर सकती है).