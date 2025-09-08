Faridabad Shocker: AC फटने से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई दम घुटने से मौत, फरीदाबाद का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Rrajora07)

फरीदाबाद, हरियाणा: दिल्ली (Delhi) से फरीदाबाद (Faridabad) बाद में एक दिल दहलानेवाला हादसा सामने आया है. जहांपर घर का एसी (AC) फटने के कारण घर में आग लग गई और इसके बाद दम घुटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.ये घटना फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड कॉलोनी की बताई जा रही है. इस हादसे में सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान की मौत हो गई. इस हादसे में उनके पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई. पड़ोसियों के मुताबिक़ रात में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और घर से काला धुआं निकलने लगा. इसके बाद फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) को सुचना पड़ोसियों ने ही दी और जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने आग पर तो काबू पा लिया. लेकिन तब तक घर में मौजूद तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. बताया जा रहा है की घटना के दौरान बेटा खिड़की से कूदा,जिसके कारण उसकी जान बच गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Rrajora07 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

तीन लोगों की घर में मौत

रात में हुआ हादसा

बताया जा रहा है की ये हादसा आधी रात के दौरान हुआ. जब पहले फ्लोर पर आग फैली तो परिवार (Family) बचने के लिए नीचे आ गया था. सीढ़ियों पर धुंआ होने के कारण परिवार दूसरे फ्लोर पर ही फंस गया और जिसके कारण पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई.इसके साथ ही कुत्ते (Dog) की भी मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस घटना के बाद बेटे का इलाज हॉस्पिटल (Hospital) में चल रहा है. मौके पर पुलिस (Police) ने पहुंचकर जांच की. बताया जा रहा है की एसी शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) के कारण फटा. इस हादसे के कारण मृतकों के परिजनों और रिश्तेदारों में शोक फैल गया है.