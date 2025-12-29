Sangli Shocker: सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे 3 मजदूरों की मौत, 5 की हालत गंभीर, सांगली जिले में सामने आया भीषण हादसा

The workers died from suffocation. (Photo- Pixabay)

Sangli News: महाराष्ट्र के सांगली (Sangli) जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है.ईश्वरपुर इलाके में स्थित एक कंपनी में सेप्टिक टैंक (Septic Tank) की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. हादसे के दौरान उन्हें बचाने की कोशिश में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है.जानकारी के मुताबिक, पेठ गांव की सीमा में मौजूद कंपनी में सफाई का काम चल रहा था.

सबसे पहले सुभाष जाधव टैंक में उतरे, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस (Toxic Gas) के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वे वहीं गिर पड़े.उन्हें बचाने के लिए सचिन तानाजी जाधव टैंक के अंदर गए, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी भी सांस फूलने लगी और वे बेहोश हो गए. ये भी पढ़े:Bihar Shoker: पटना में चार मजदूरों की दम घुटने से मौत, सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान हुआ हादसा

मदद के प्रयास में और लोग फंसे

घटना देखकर कंपनी के एक अन्य कर्मचारी रंगराव माली मदद के लिए नीचे उतरे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते वे भी बाहर नहीं निकल सके. इसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले अन्य लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई.

इलाज से पहले ही तीनों की मौत

सभी घायलों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीन मजदूरों को मृत घोषित (Declared Dead) कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल पांच लोगों में से दो को बेहतर इलाज के लिए कोल्हापुर (Kolhapur) के एक निजी हॉस्पिटल (Private Hospital) में भर्ती कराया गया है.

कामगारों में दहशत का माहौल

इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है और कामगार वर्ग (Workers) के बीच डर का माहौल बन गया है. बिना उचित सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment) के सेप्टिक टैंक जैसी खतरनाक जगहों पर काम कराने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.