VIDEO: जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के पास मानवी खोपड़ी को नोचते दिखें आवारा कुत्ते, पुलिस ने जांच की शुरू, वीडियो आया सामने

जबलपुर, मध्य प्रदेश: जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक चौंकानेवाले घटना सामने आई है. जहांपर आवारा कुत्ते एक मानवी खोपड़ी को नोचते हुए भागते हुए नजर आएं. इस घटना के बाद परिसर में सनसनी मच गई है. बताया जा रहा है कि ये खोपड़ी छात्रों के हॉस्टल परिसर में दिखाई दी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद मेडिकल प्रशासन और पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है.

इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना को दी गई. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: सांड के सामने जाकर उससे उलझना पड़ा शख्स को भारी, गुस्से में कर दिया हमला, हुई मौत, जबलपुर का वीडियो आया सामने

मानवी खोपड़ी को नोचते दिखें कुत्ते

#WATCH | MP: Stray Dogs Seen Playing with Skull Near Jabalpur Medical Hostel; Probe Launched#MPNews #MadhyaPradesh pic.twitter.com/MkuS7DOeit

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) January 30, 2025