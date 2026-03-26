Stock Market Holiday: रामनवमी पर आज शेयर बाजार में छुट्टी; NSE और BSE में नहीं होगा कामकाज, जानें MCX खुलेगा या नहीं?

शेयर बाजार (Photo Credits: File Image)

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह सप्ताह छोटा रहने वाला है. 'रामनवमी' (Ram Navami) के उपलक्ष्य में आज, गुरुवार 26 मार्च 2026 को देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)—बंद रहेंगे. आज शेयर बाजार में किसी भी तरह की नियमित ट्रेडिंग नहीं होगी. इस छुट्टी के बाद शुक्रवार, 27 मार्च को बाजार अपने सामान्य समय पर दोबारा खुलेगा.

शेयर बाजार में आज अवकाश होने के कारण इक्विटी (Equity), इक्विटी डेरिवेटिव (Equity Derivative) और करेंसी डेरिवेटिव (Currency Derivative) सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा. इसके अलावा, एसएलबी (SLB) सेगमेंट भी पूरी तरह बंद रहेगा. यह छुट्टी चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर घोषित की गई है. यह भी पढ़ें: Stock Market Holiday: क्या 26 मार्च को राम नवमी पर बंद रहेंगे BSE और NSE? जानें ओपन या क्लोज रहने का अपडेट

MCX के समय में बदलाव: शाम को खुलेगा बाजार

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के निवेशकों के लिए नियम थोड़े अलग हैं. कमोडिटी मार्केट आज सुबह के सत्र (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के लिए बंद रहेगा. हालांकि, शाम के सत्र (Evening Session) के लिए बाजार शाम 5:00 बजे खुलेगा और रात 11:30 या 11:55 बजे तक (अनुबंध के अनुसार) ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेगा. एग्री-कमोडिटी इंडेक्स के लिए भी यही समय लागू होगा.

मार्च और अप्रैल में छुट्टियों की भरमार

मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में छुट्टियों के कारण ट्रेडिंग सत्रों की संख्या कम रहने वाली है। आने वाले दिनों में बाजार की छुट्टियों की सूची इस प्रकार है:

31 मार्च (मंगलवार): महावीर जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेगा.

महावीर जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेगा. 03 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे के कारण ट्रेडिंग स्थगित रहेगी.

शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर निवेशकों को आने वाले दो हफ्तों में कई लंबे वीकेंड (Long Weekends) मिलेंगे.

आगे आने वाली अन्य छुट्टियां

अप्रैल और मई के महीनों में भी कई महत्वपूर्ण अवकाश निर्धारित हैं:

14 अप्रैल: अंबेडकर जयंती.

अंबेडकर जयंती. 01 मई: महाराष्ट्र दिवस.

महाराष्ट्र दिवस. 28 मई: ईद-उल-अजहा (बकरीद).

विशेषज्ञों का मानना है कि छुट्टियों के इस समूह के कारण बाजार में लिक्विडिटी (तरलता) प्रभावित हो सकती है और कम ट्रेडिंग सत्र होने से बाजार में अल्पावधि उतार-चढ़ाव (Volatility) देखा जा सकता है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेड सेटलमेंट और निवेश की योजना इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही बनाएं.