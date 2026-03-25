Stock Market Holiday: क्या 26 मार्च को राम नवमी पर बंद रहेंगे BSE और NSE? जानें ओपन या क्लोज रहने का अपडेट

Bombay Stock Exchange. (Photo credits: Wikimedia Commons)

Stock Market Holiday: मुंबई, 25 मार्च. भारतीय इक्विटी बाजार कल यानी गुरुवार, 26 मार्च 2026 को राम नवमी के पावन अवसर पर बंद रहेगा. इस सार्वजनिक अवकाश के कारण देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)—में ट्रेडिंग गतिविधियां स्थगित रहेंगी. निवेशकों और ट्रेडर्स को सूचित किया गया है कि इस दौरान नियमित बाजार घंटों में किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री नहीं होगी.

सभी सेगमेंट में रहेगा अवकाश

अवकाश के दौरान इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सहित सभी सेगमेंट में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा. इसके साथ ही सेटलमेंट ऑपरेशन (Settlement operations) भी इस छुट्टी के कारण रुके रहेंगे. बाजार में सामान्य कारोबार शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को सुबह दोबारा शुरू होगा.

MCX और NCDEX के लिए अलग नियम

कमोडिटी सेगमेंट की बात करें तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरे दिन के लिए बंद रहेगा. हालांकि, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के नियम थोड़े अलग हैं. MCX पर सुबह का सत्र (Morning session) बंद रहेगा, लेकिन शाम का सत्र शाम 5:00 बजे से रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा. शाम के समय निवेशक कमोडिटी में ट्रेड कर सकेंगे.

मार्च-आने वाले महीनों की अन्य छुट्टियां

मार्च का महीना शेयर बाजार के लिए छुट्टियों से भरा रहा है. राम नवमी के बाद, मंगलवार 31 मार्च 2026 को श्री महावीर जयंती के अवसर पर भी शेयर बाजार में अवकाश रहेगा. इसके अलावा अप्रैल और मई में भी कई महत्वपूर्ण छुट्टियां निर्धारित हैं:

3 अप्रैल: गुड फ्राइडे

14 अप्रैल: डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती

1 मई: महाराष्ट्र दिवस

नियमित बाजार समय

सामान्य परिस्थितियों में भारतीय शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है. सुबह 9:00 बजे प्री-ओपन सेशन के बाद, नियमित ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे शुरू होती है और दोपहर 3:30 बजे समाप्त होती है. सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) और घोषित सरकारी छुट्टियों पर बाजार पूरी तरह बंद रहता है.

बाजार के जानकारों ने सलाह दी है कि निवेशक अपनी ट्रेडिंग और सेटलमेंट की योजना इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर बनाएं ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके.