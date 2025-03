Latur Road Accident: लातूर में भीषण सड़क हादसा! बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हाईवे पर पलटी हुई एसटी बस, 20 से ज्यादा हुए घायल (Watch Video)

लातूर, महाराष्ट्र: नांदेड से लातूर की तरफ जानेवाली एसटी बस का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ. जहांपर एक दुपहिया वाहन सवार अचानक सड़क के बीच आ गया. जिसके कारण एसटी बस ड्राइवर ने बस मोड़ दी, जिसके कारण बस पलटी हो गई. इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए है.

इस हादसे में ये भी जानकारी सामने आई है कि 5 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है. ये हादसा लातूर जिले के नांदगांव पाटी के पास हुई है. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Buldhana Bus Accident: बुलढाना बस एक्सीडेंट में 26 लोगों की मौत, महाराष्ट्र सरकार ने दिए हादसे की जांच के आदेश

लातूर में बस का एक्सीडेंट

A bus overturned while trying to save a motorcyclist on the highway in #Latur, #Maharashtra.

15 to 20 passengers injured.

The entire accident was captured on CCTV.

The motorcyclist's entire fault is visible. pic.twitter.com/55Oc1gTzxn

