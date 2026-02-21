New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Preview: आज न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 41st Match Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 21 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 के वर्ल्ड कप में खेला गया था जहां वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड ने महज़ 10 ओवर में 129 रनों का टारगेट हासिल करके पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई थी. न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Stats And Preview: रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर सुपर 8 में बढ़त बनाना चाहेगी न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

न्यूजीलैंड की टीम में डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल और फिन एलन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम, फखर जमान और सैम अयूब जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और शादाब खान गेंदबाजी में न्यूजीलैंड को चुनौती देंगे.

न्यूजीलैंड ने अपने पिछले मुकाबले में कनाडा को 8 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हराकर सुपर-8 में दमदार एंट्री की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अबतक 49 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. पाकिस्तान ने 24 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं 2 मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को 2 जीत मिली है.

आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (R Premadasa Stadium Pitch Report)

कोलंबो के R. Premadasa Stadium की पिच धीमी मानी जाती है, जहां स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का रोल और बढ़ेगा.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (NZ vs PAK Key Players To Watch Out): डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बाबर आजम, फखर जमान और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): बाबर आजम और लॉकी फर्ग्यूसन के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं ग्लेन फिलिप्स और शाहीन अफरीदी के बीच टक्कर भी रोमांचक रहने की उम्मीद है. इसके अलावा ट्रैविस हेड और शकील अहमद के बीच की भिड़ंत मैच का रुख तय कर सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच 41वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (NZ vs PAK T20 World Cup 41st Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले 41वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ vs PAK T20 World Cup 41st Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच 41वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch NZ vs PAK T20 World Cup 41st Match Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs PAK 41st Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.