Maharashtra HSC Paper Leak: नागपुर में निजी कोचिंग शिक्षक पर लगा केमिस्ट्री और फिजिक्स पेपर लीक करने का आरोप, WhatsApp के जरिए फैलाया

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नागपुर: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) (MSBSHSE) की कक्षा 12वीं (HSC) की परीक्षा में पेपर लीक (Paper Leak) होने की घटना से हड़कंप मच गया है. नागपुर पुलिस (Nagpur Police) ने बुधवार को केमिस्ट्री (Chemistry) (रसायन विज्ञान) का पेपर लीक होने के मामले में व्यापक जांच शुरू की है. शुरुआती जांच में एक निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिसने कथित तौर पर पैसों के बदले व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp Group) के माध्यम से छात्रों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे. यह भी पढ़ें: Maharashtra RTE Admission 2026-27: महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई एडमिशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी डाक्यूमेंट्स

परीक्षा केंद्र पर इस तरह खुला मामला

यह पूरा मामला नागपुर के 'सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज' परीक्षा केंद्र पर सामने आया। परीक्षा के दौरान एक छात्रा द्वारा बार-बार वॉशरूम जाने की अनुमति मांगने पर पर्यवेक्षकों (Invigilators) को शक हुआ. शक के आधार पर जब छात्रा की तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक स्मार्टफोन बरामद हुआ.

जब स्कूल अधिकारियों ने डिवाइस की जांच की, तो उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें 15 छात्र शामिल थे. इस ग्रुप पर केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र आधिकारिक परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटे पहले ही साझा कर दिया गया था.

कोचिंग शिक्षक की संलिप्तता और फिजिक्स पेपर पर संदेह

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में संकेत मिले हैं कि एक निजी कोचिंग शिक्षक ने वित्तीय लाभ के लिए यह पेपर लीक किया था. इतना ही नहीं, जब्त किए गए फोन की आगे की जांच से यह भी पता चला है कि 16 फरवरी को आयोजित हुआ फिजिक्स (भौतिकी) का पेपर भी इसी तरह लीक किया गया था. पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिनसे इस रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके. यह भी पढ़ें: CBSE Board Exams 2026: 17 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं, पहले दिन गणित और बायो-टेक्नोलॉजी का पेपर; जानें जरूरी गाइडलाइंस

पुलिस और बोर्ड की कार्रवाई

नागपुर पुलिस ने सदर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया है. फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल छात्रों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है.

जांच का दायरा: पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या पेपर केवल नागपुर तक सीमित था या राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैला था.

पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या पेपर केवल नागपुर तक सीमित था या राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैला था. री-एग्जाम पर फैसला: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अभी तक पुन: परीक्षा (Re-examination) की घोषणा नहीं की है. बोर्ड के अधिकारी मामले की गंभीरता और पेपर के प्रसार की सीमा की समीक्षा कर रहे हैं.

यह घटना बोर्ड की सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की तलाशी की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे.