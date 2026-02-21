Australia Women vs India Women, 3rd T20I Live Toss And Scorecard: एडिलेड में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard Update: आज यानी 21 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 19 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब दोनों टीमें तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान सोफी मोलिनेक्स (Sophie Molineux) के कंधों पर हैं. वहीं भारत महिला टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के इस निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमें अपने इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd T20I 2026 Preview: आज ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

एडिलेड में टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨 India skipper Harmanpreet Kaur has won the toss and elected to bat against Australia in the third T20I. 🇮🇳🪙#AUSWvINDW #T20Is #Sportskeeda pic.twitter.com/n7Hvm9ewrp — Sportskeeda (@Sportskeeda) February 21, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUSW vs INDW 3rd T20I Playing XI)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, ग्रेस हैरिस, किम गार्थ, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), डार्सी ब्राउन.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और यह मुकाबला ट्रॉफी का फैसला करेगा. दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने 163/5 का स्कोर खड़ा कर भारत को 144/9 पर रोक दिया था. इस मैच में भी स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर पर बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी होगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर मैच का रुख बदल सकती हैं.

इस हाईवोल्टेज मुकाबले में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, एलिस पेरी, एशले गार्डनर और मेगन शुट्ट जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों के पास संतुलित लाइनअप है, ऐसे में फैंस को एक बार फिर रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस तीसरे टी20 मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.