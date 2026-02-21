Australia Women vs India Women, 3rd T20I 2026 Preview: आज ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match 2026 Preview Details: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 21 फरवरी 2026 को एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 19 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी. अब यह मुकाबला ‘विनर टेक्स ऑल’ की तर्ज पर खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान सोफी मोलिनेक्स (Sophie Molineux) के हाथों में है, जबकि भारतीय टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd T20I Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर रही है. जॉर्जिया वोल 106 रन बनाकर सीरीज की टॉप रन स्कोरर हैं. वहीं भारत की ओर से शेफाली वर्मा 50 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. गेंदबाजी में भारत की अरुंधति रेड्डी ने 6 विकेट झटके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर ने अहम मौकों पर विकेट चटकाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUSW vs INDW T20I Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला के बीच अब तक 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 27 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. हेड टू हेड आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट (Adelaide Oval Pitch Report)

एडिलेड ओवल की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण रन बनाना आसान होता है. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, जिससे शुरुआती ओवर अहम साबित होंगे.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUSW vs INDW Key Players To Watch Out): शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): हरमनप्रीत कौर और मेगन शुट्ट के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं शेफाली वर्मा और डार्सी ब्राउन के बीच टक्कर भी रोमांचक रहने की उम्मीद है. इसके अलावा एलिस पेरी और दीप्ति शर्मा के बीच की भिड़ंत मैच का रुख तय कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (AUSW vs INDW 3rd T20I 2026 Date And Venue)

भारत महिला का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2026 का तीसरा टी20 मुकाबला आज एडिलेड ओवल, एडिलेड में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेले जाने वाले तीसरे मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUSW vs INDW 3rd T20I 2026 Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्पोर्ट्स नेटवर्क के आधिकारिक चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरे मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch AUSW vs INDW 3rd T20I 2026 Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUSW vs INDW 3rd T20I Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, जॉर्जिया वोल, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), एशले गार्डनर, तहलिया मैक्ग्रा, एनाबेल सदरलैंड, किम गर्थ, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस तीसरे टी20 मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.