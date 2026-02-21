Jharkhand Shocker: गिरिडीह जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या, जंगल में मिला अधजला शव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

गिरिडीह: झारखंड (Jharkhand) के गिरिडीह जिले (Giridih District) से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सक्रिय नेता और गिरिडीह जिला परिषद (Giridih Zila Parishad) के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो (Rakesh Mahato) की बेरहमी से हत्या कर दी गई. शनिवार को उनका अधजला शव निमियाघाट थाना क्षेत्र (Nimiaghat Police Station) के खांखी जंगल से बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार, साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से शव को सूखी पत्तियों और लकड़ियों के ढेर से जलाने का प्रयास किया गया था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और शोक का माहौल है.

जंगल में मिला शव, पहचान मिटाने की कोशिश

पुलिस को शनिवार सुबह खांखी जंगल में एक शव पड़े होने की सूचना मिली. जब निमियाघाट और डुमरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव की पहचान राकेश महतो के रूप में हुई. डुमरी के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि अपराधियों ने हत्या के बाद शव को जलाकर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की थी.

राजनीतिक रसूख और क्षेत्र में प्रभाव

राकेश महतो डुमरी क्षेत्र के एक बेहद प्रभावशाली और लोकप्रिय राजनेता माने जाते थे. साल 2016 के जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वे गिरिडीह जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे. स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता और जनसंपर्क के कारण वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख चेहरे के रूप में जाने जाते थे. जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे पार्टी और क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया है.

सड़क जाम और न्याय की मांग

राकेश महतो की हत्या की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने डुमरी-फुसरो मार्ग पर घुटवाली क्षेत्र के पास सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हत्यारों की तत्काल पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाने का प्रयास किया.

पुलिस जांच और आला अधिकारियों के निर्देश

गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. बिमल कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ सुमित कुमार को त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं.

पोस्टमार्टम: शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सटीक समय और कारणों का पता चल सके.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सटीक समय और कारणों का पता चल सके. जांच के बिंदु: पुलिस पुरानी रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस पुरानी रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है. विशेष टीम: अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं.

एसडीपीओ सुमित कुमार ने मीडिया को आश्वस्त किया कि पुलिस के पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हैं और जल्द ही आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.