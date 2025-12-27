VIDEO: ये क्या हो रहा है! शादी की जिद को लेकर बिजली के पोल पर चढ़ी युवती, गांव में मची अफरा तफरी, मेरठ जिले में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे

Girl climbs electric pole (Credit-@nedricknews)

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) जिले के दौराला (Daurala) क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मवीमीरा गांव में एक युवती अपने प्रेमी से शादी (Love Marriage) की जिद पर हाई-टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.यह घटना शुक्रवार सुबह की है. घने कोहरे का लाभ उठाकर युवती गांव के बाहर स्थित ऊंचे टावर पर चढ़ गई. सुबह करीब 10 बजे जब कोहरा छंटा, तब ग्रामीणों की नजर टावर पर बैठी युवती पर पड़ी. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ (Public Crowd) जमा हो गई.

युवती को पोल पर देखकर गांव में हड़कंप मच गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: शादी करने से परिजनों ने रोका तो मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग, लोगों में मची अफरा तफरी, देवास जिले की घटना आई सामने

बिजली के पोल पर चढ़ी युवती

उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी की जिद में बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ी युवती. युवती का कहना है कि , "शादी कराओ, नहीं तो नीचे नहीं उतरूंगी।" मौके पर पुलिस और भारी भीड़ मौजूद. पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

शादी करने की जिद पर अड़ी रही युवती

टावर पर बैठी युवती लगातार चिल्लाकर कह रही थी कि वह सिर्फ अपने प्रेमी से ही शादी करेगी. सूचना मिलने पर युवती के पिता, चाचा और अन्य परिजन (Family Members) मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रेमी को मौके पर बुलाने और शादी की बात मनवाने की मांग पर अड़ी रही. घटना की जानकारी मिलते ही दौराला पुलिस (Daurala Police) मौके पर पहुंची.पुलिस ने सुरक्षा के लिए जाल बिछाया और टावर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन युवती ने आत्महत्या (Suicide Threat) की चेतावनी दे दी. उसने कहा कि अगर कोई ऊपर आया तो वह या तो नीचे कूद जाएगी या फिर बिजली के तारों के पास जाकर जान दे देगी. युवती के इस रुख के कारण पुलिस भी असहाय नजर आई.काफी देर तक समझाने के बाद पुलिस ने युवती के प्रेमी को मौके पर बुलाया. प्रेमी ने युवती से नीचे उतरने की अपील की और खुद भी ऊपर चढ़ने की बात कही. इसके बाद करीब छह घंटे चले तनावपूर्ण घटनाक्रम का अंत हुआ और युवती सुरक्षित नीचे उतर आई. इस दौरान पुलिस कर्मी भी ऊपर चढ़ते हुए नजर आया.

थाने में काउंसलिंग, बहन के हवाले युवती

इसके बाद युवती को पुलिस थाने ले जाया गया, जहां करीब पांच घंटे तक उसकी काउंसलिंग (Counselling) की गई. सीओ ने बताया कि फिलहाल युवती को उसकी बहन (Sister) के सुपुर्द कर दिया गया है. हालांकि, युवती अब भी अपने प्रेमी से ही शादी करने की जिद पर कायम है.