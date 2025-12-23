VIDEO: शादी करने से परिजनों ने रोका तो मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग, लोगों में मची अफरा तफरी, देवास जिले की घटना आई सामने

A minor girl climbed onto a mobile tower (Credit-@VistaarNews)

Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास जिले (Dewas District) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.सतवास तहसील के धासड़ गांव में परिवार द्वारा प्रेमी से शादी से इनकार किए जाने पर एक नाबालिग लड़की (Minor Girl) भावनात्मक दबाव में आकर करीब 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टॉवर (Mobile Tower) पर चढ़ गई.लड़की को टॉवर पर चढ़ा देख पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.

देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुट गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: पति के साथ विवाद के बाद गुस्से में पत्नी इलेक्ट्रिक के पोल पर चढ़ी, पुलिस ने जान पर खेलकर उतारा नीचे, प्रयागराज जिले का वीडियो आया सामने

मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग

मध्य प्रदेश | देवास जिले के धासड़ गांव में प्रेमी से शादी की जिद पर एक नाबालिग लड़की 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. टॉवर पर चढ़ने के बाद लड़की राहुल नाम के युवक और अपने परिजनों को मौके पर बुलाने की मांग कर रही थी. उसका कहना था कि वह उसी युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन… pic.twitter.com/Eq4UsZgo8K — Vistaar News (@VistaarNews) December 22, 2025

शादी की मांग पर अड़ी लड़की

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टॉवर पर चढ़ने के बाद लड़की ने अपने प्रेमी और परिजनों को मौके पर बुलाने की मांग की. उसका कहना था कि वह उसी युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं है.लड़की ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगी.बताया जा रहा है कि लड़की और युवक का एक ही गोत्र होने के कारण परिवार इस रिश्ते का विरोध कर रहा था. इसी बात को लेकर घर में लगातार विवाद चल रहा था, जिससे लड़की पर गहरा मानसिक दबाव (Mental Stress) बन गया.

डेढ़ घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

करीब डेढ़ घंटे (One and a Half Hour) तक स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी रही.जब कुछ ग्रामीण उसे समझाने के लिए ऊपर चढ़ने लगे, तो लड़की ने कूदने की धमकी (Threat to Jump) दे दी. इससे मौके पर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई.स्थिति को संभालने के लिए प्रेमी और दोनों पक्षों के परिजनों को मौके पर बुलाया गया. लंबी बातचीत और समझाइश के दौरान परिजनों ने शादी के विषय में भविष्य में विचार करने की बात कही. इसके बाद लड़की शांत हुई और सुरक्षित रूप से टॉवर से नीचे उतर आई.

18 साल पूरे होने के बाद होगी शादी पर चर्चा

सतवास थाना प्रभारी (Satwas Police Station) मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लड़की अभी 18 वर्ष से कम है और उसकी उम्र पूरी होने में करीब तीन महीने शेष हैं. उसे समझाया गया कि बालिग होने के बाद ही शादी पर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल लड़की और युवक दोनों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया है.