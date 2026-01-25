Republic Day Parade 2026 Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले चेक करें बंद रास्ते और वैकल्पिक रूट

Republic Day Parade 2026 Traffic Advisory: देश कल अपना 77वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2026) पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है. इस अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा. परेड की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. परेड 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर समाप्त होगी. यदि आप कल दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले हैं, तो ट्रैफिक प्रतिबंधों और डायवर्जन को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. यह भी पढ़े: Republic Day Parade 2026 Live Streaming Details: दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड, जानें घर बैठे कब, कहां और कैसे देखें लाइव

गणतंत्र दिवस परेड का आधिकारिक मार्ग

परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और निम्नलिखित मार्ग से गुजरेगी:

विजय चौक

कर्तव्य पथ

सी-हेक्सागन (C-Hexagon)

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास गोलचक्कर

तिलक मार्ग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नेताजी सुभाष मार्ग

लाल किला (समाप्ति)

इन रास्तों पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आम यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

दिल्ली में प्रमुख ट्रैफिक प्रतिबंध

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं:

कर्तव्य पथ: विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग 25 जनवरी शाम 6:00 बजे से परेड खत्म होने तक बंद रहेगा. क्रॉस ट्रैफिक: रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर 25 जनवरी रात 10:00 बजे से क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी. इंडिया गेट: सी-हेक्सागन को 26 जनवरी सुबह 9:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक बंद रखा जाएगा. व्यावसायिक वाहन: दिल्ली की सीमाओं (जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) से भारी वाहनों का प्रवेश 25 जनवरी रात 9:00 बजे से प्रतिबंधित है.

रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए सलाह

यदि आपको नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो ट्रैफिक पुलिस ने निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है:

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए: दक्षिण दिल्ली से आने वाले लोग धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग और पंचकुइयां रोड का उपयोग करें. पूर्व दिल्ली से आने वाले आईएसबीटी ब्रिज, रानी झांसी फ्लाईओवर और डीबी गुप्ता रोड का रास्ता अपनाएं.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए: यात्री रिंग रोड, आश्रम चौक, राजघाट और एसपी मुखर्जी मार्ग का उपयोग करें.

दिल्ली मेट्रो और बस सेवाओं की स्थिति

मेट्रो सेवा: 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 3:00 बजे से ही शुरू हो जाएंगी ताकि लोग परेड देखने समय पर पहुंच सकें. हालांकि, सुरक्षा कारणों से केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और लाल किला जैसे स्टेशनों के कुछ गेट बंद रह सकते हैं.

बस सेवा: शहर की बसें पार्क स्ट्रीट, आराम बाग रोड, दिल्ली सचिवालय और आईएसबीटी कश्मीरी गेट जैसे टर्मिनेशन पॉइंट्स पर ही रुकेंगी. अंतरराज्यीय बसों को भी रिंग रोड और आनंद विहार की तरफ डायवर्ट किया गया है.

अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

हवाई क्षेत्र पर पाबंदियां: दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और यूएवी (UAV) उड़ाने पर पूरी तरह रोक है.

पार्किंग: परेड रूट के आसपास पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. स्टेशन पार्किंग भी 26 जनवरी दोपहर तक प्रतिबंधित रह सकती है.

हेल्पलाइन: यात्री किसी भी सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 या व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर संपर्क कर सकते हैं.

77वां गणतंत्र दिवस भारत का गौरव

26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. यह दिन न केवल हमारे संविधान के लागू होने का प्रतीक है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन भी है. इस वर्ष की परेड में 'विकसित भारत' और 'नारी शक्ति' जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया