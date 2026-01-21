Republic Day Parade 2026 Live Streaming Details: दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड, जानें घर बैठे कब, कहां और कैसे देखें लाइव

'वंदे मातरम' और 'आत्मनिर्भर भारत' की थीम
इस वर्ष की परेड का मुख्य विषय "स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम" और "समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत" रखा गया है. 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में परेड के दौरान 2,500 सांस्कृतिक कलाकार 'वंदे मातरम' पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां देंगे. साथ ही, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां (Tableaux) इस विषय को जीवंत करेंगी.
पहली बार दिखेगा 'बैटल अरे' (Battle Array) फॉर्मेट
भारतीय सेना इस साल पहली बार परेड में "फेज्ड बैटल अरे" फॉर्मेट का प्रदर्शन करेगी. सैन्य शक्ति के प्रदर्शन में राफेल, सुखोई-30 और मिग-29 जैसे 29 लड़ाकू विमान फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे. इसके अलावा, सेना का एक विशेष पशु दल भी हिस्सा लेगा, जिसमें ज़ांस्करी पोनी और बैक्ट्रियन ऊंट शामिल हैं.
टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट की जानकारी
गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण दूरदर्शन (DD National) और DD News पर किया जाएगा.
समय: प्रसारण सुबह 8:30 बजे से प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (National War Memorial) दौरे के साथ शुरू होगा.
मुख्य परेड: कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत सुबह 9:30 बजे होगी.
सभी निजी समाचार चैनल भी इस फीड का सीधा प्रसारण विशेषज्ञ कमेंट्री के साथ करेंगे.
ऑनलाइन और मोबाइल पर कैसे देखें?
जो लोग इंटरनेट के जरिए परेड देखना चाहते हैं, उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं:
यूट्यूब: दूरदर्शन (Doordarshan National) और प्रसार भारती (Prasar Bharati) के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर हाई-डेफिनिशन (HD) लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.
सरकारी पोर्टल: 'आमंत्रण' (Aamantran) पोर्टल और MyGov.in पर भी लाइव लिंक दिए जाएंगे.
मोबाइल ऐप्स: 'NewsOnAir' और 'Digital Sansad' ऐप पर परेड का सीधा प्रसारण देखा और सुना जा सकता है.
दर्शकों के लिए नई पहल
इस वर्ष वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए दर्शकों के बैठने वाले एन्क्लोजर (Enclosures) के नाम भारत की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के नाम पर रखे गए हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच, समाज के विभिन्न वर्गों के 10,000 "विशेष अतिथियों" को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है.