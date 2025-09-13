Shri Sanwaliya Seth Temple: चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा, 28 करोड़ रूपए, 1.835 किलोग्राम सोना और 143 किलो दानपत्र से निकला; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

Shri Sanwaliya Seth Temple: इस बार भी चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) के मशहूर श्री सांवलिया सेठ मंदिर (Shri Sanwaliya Seth Temple) के दानपात्र से करोड़ो रूपए का दान प्राप्त हुआ है. इस बार दानपत्र से 28 करोड़ रूपए, पौने दो किलो सोना और 143 किलो चांदी दानपत्र से मिली है.हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया. बताया जा रहा है इसकी गिनती लगातार 9 दिनों तक चलती रही.मंदिर प्रशासन (Temple Administration) के अनुसार, आम तौर पर दानपात्र की गिनती 6 से 7 चरणों में पूरी हो जाती है. लेकिन इस बार चढ़ावा इतना अधिक था कि इसे 9 चरणों में बांटकर गिनना पड़ा. यह मंदिर इतिहास की सबसे लंबी गिनती बताई जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया

आस्था और व्यापार की अनोखी परंपरा

श्री सांवलिया सेठ (Shri Sanwaliya Seth Temple) को भक्त केवल ईश्वर ही नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक साझेदार भी मानते हैं. व्यापार में लाभ होने पर उसका एक हिस्सा भगवान को अर्पित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. इसी आस्था के कारण यहां हर महीने करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है और इस बार तो भक्तों की श्रद्धा ने नया रिकॉर्ड बना दिया.

हर बार करोड़ो रूपए का आता है चढ़ावा

बता दें की हर बार मंदिर (Temple) में करोड़ो रूपए का चढ़ावा (Offering) आता है. सोना, चांदी में भक्त अलग से चढ़ाते है. ये मंदिर लोगों में आस्था का प्रतिक बन गया है और लोग बड़ी ही भक्ति भाव से मंदिर रोजाना हजारों की संख्या में पहुंचते है.