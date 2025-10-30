Punjab State Lottery Diwali Bumper 2025: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी में जीते ₹11 करोड़ का पहला इनाम! कल punjabilotteries.com/livedraw/ पर देखें रिजल्ट

(Photo : X)

Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025 Result (Oct 31): क्या इस दिवाली आप बनेंगे करोड़पति? पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी का ड्रा 31 अक्टूबर को. रिजल्ट कहां देखें, टिकट कैसे खरीदें और जीतने पर क्या करें, सब कुछ यहां जानें. दिवाली का त्यौहार रोशनी, खुशियों और उम्मीदों का त्यौहार है. यह वह समय है जब हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा होने की कामना करता है. इसी उम्मीद को और भी रौशन करने के लिए, पंजाब राज्य सरकार एक शानदार मौका लेकर आई है - "पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर 2025" (Punjab State Dear Diwali Bumper 2025) लॉटरी.

कल्पना कीजिए कि दिवाली के बाद आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन कुछ इस तरह हो कि आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए. यह लॉटरी ठीक वैसा ही एक मौका है. सिर्फ 500 रुपये के एक टिकट पर आप 11 करोड़ रुपये का पहला बंपर इनाम जीत सकते हैं. यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक और कानूनी योजना है.

अक्सर लोग लॉटरी को लेकर असमंजस में रहते हैं, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि पंजाब भारत के उन 13 राज्यों में से एक है जहां राज्य सरकार द्वारा लॉटरी चलाना पूरी तरह से कानूनी है. इसका मतलब है कि यह एक पारदर्शी और भरोसेमंद प्रक्रिया है. इस लॉटरी के नाम में "डियर" (Dear) शब्द का जुड़ा होना यह भी दिखाता है कि यह एक स्थापित और जानी-मानी लॉटरी श्रृंखला का हिस्सा है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं.

तो, अगर आप इस दिवाली अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं, तो हम आपको वह सब कुछ बताएंगे जो आपको इस बंपर लॉटरी के बारे में जानने की ज़रूरत है - टिकट कहां से खरीदना है, रिजल्ट कब और कैसे देखना है, और अगर आप जीत गए तो आपको क्या करना होगा.

टिकट कैसे और कहां से खरीदें?

करोड़पति बनने के सफर का पहला कदम है लॉटरी का टिकट खरीदना. यहाँ हम आपके दो सबसे बड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं: "टिकट कितने का है?" और "यह मिलेगा कहाँ?"

टिकट की कीमत

पंजाब स्टेट दिवाली बंपर 2025 लॉटरी के एक टिकट की कीमत 500 रुपये रखी गई है. यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बार खरीदा गया टिकट वापस नहीं होगा, यानी यह "नो रिफंड" (no refunds) के आधार पर बेचा जाता है. इसलिए, खरीदने से पहले अपना मन पक्का कर लें.

टिकट कहां से खरीदें?

टिकट खरीदने के लिए दो मुख्य और आधिकारिक तरीके हैं:

ऑफलाइन तरीका (दुकानों से): आप अपने आस-पास के लॉटरी एजेंट या स्टॉकिस्ट से यह टिकट खरीद सकते हैं. पंजाब सरकार केवल "अधिकृत एजेंटों और स्टॉकिस्टों" (authorized agents & stockiest) को ही ये टिकट बेचने की अनुमति देती है. ऑनलाइन तरीका (वेबसाइट से): अगर आप घर बैठे टिकट खरीदना चाहते हैं, तो आप इसे पंजाब लॉटरी की आधिकारिक बिक्री वेबसाइट से खरीद सकते हैं.

आधिकारिक शॉपिंग वेबसाइट: https://punjablotteryshop.in/diwali-bumper-lottery-2025/

ज़रूरी सावधानी: असली और नकली वेबसाइट में फर्क समझें!!

एक जिम्मेदार समाचार स्रोत के तौर पर, हमारा फर्ज है कि हम आपको धोखाधड़ी से बचाएं. कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें:

जालसाज लोग अक्सर मिलती-जुलती वेबसाइट या मोबाइल ऐप (जैसे कि गूगल प्ले स्टोर पर दिखने वाले कुछ अनौपचारिक ऐप्स) बनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं. आप केवल ऊपर बताई गई आधिकारिक वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें. किसी भी अनजान लिंक या ऐप पर भरोसा न करें.

ड्रा कब है और इसे लाइव कैसे देखें?

टिकट खरीदने के बाद, सबसे बड़ा इंतज़ार उस दिन का होता है जब किस्मत का फैसला होता है. सबकी नज़रें ड्रॉ की तारीख पर टिकी होती हैं.

ड्रॉ की तारीख, समय और स्थान

तारीख: पंजाब स्टेट दिवाली बंपर 2025 का लकी ड्रॉ 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को निकाला जाएगा 1 .

स्थान: यह ड्रॉ पंजाब सरकार के अधिकारियों की देखरेख में चंडीगढ़ में होगा .

ड्रॉ का समय: 6 बजे या 8 बजे?

ड्रॉ के समय को लेकर थोड़ी अलग-अलग जानकारी उपलब्ध है, जिसे हम आपके लिए स्पष्ट कर देते हैं:

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, लाइव ड्रॉ शाम 6:00 बजे शुरू होगा .

वहीं, कुछ अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि ड्रॉ रात 8:00 बजे से शुरू होगा .

यह अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि ड्रॉ की प्रक्रिया शाम 6 बजे शुरू हो सकती है, लेकिन मुख्य बंपर इनामों की घोषणा रात 8 बजे की जाती हो, जैसा कि पंजाब की अन्य बंपर लॉटरी (जैसे लोहड़ी बंपर) में भी देखा गया है.

हमारी सलाह: सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ही पंजाब लॉटरी की आधिकारिक लाइव ड्रॉ वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें.

मैं यह ड्रॉ लाइव कहां देख सकता हूं?

पंजाब लॉटरी विभाग पारदर्शिता के लिए पूरे ड्रॉ का सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) करता है. आप इसे अपने फोन या कंप्यूटर पर देख सकते हैं:

आधिकारिक लाइव ड्रॉ लिंक: https://punjablotteries.com/livedraw

जब आप इस लिंक पर जाएंगे, तो आपको वहां एक लाइव वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा (यह अक्सर एक यूट्यूब (YouTube) वीडियो होता है). आप अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं कि कौन से नंबर विजेता बन रहे हैं.

4. पैसे का खेल: इनाम कितना है और कितने लोग जीतेंगे? (विस्तृत पुरस्कार सूची)

यह वह हिस्सा है जिसका सभी को इंतज़ार रहता है. इस दिवाली बंपर स्कीम में कुल 24 लाख टिकट प्रिंट किए गए हैं (जो A, B, और C तीन सीरीज़ में बंटे हैं). इन 24 लाख टिकटों पर सरकार कुल 36.14 करोड़ रुपये से अधिक के इनाम बांट रही है 1.

और सबसे अच्छी बात? कोई एक-दो नहीं, बल्कि कुल 127,225 लोग इस लॉटरी में इनाम जीतेंगे 1.

जीतने का चांस कितना है?

हर कोई 11 करोड़ के पहले इनाम के बारे में सोचता है, जिसका चांस 24 लाख में से 1 है. लेकिन आइए, हम आपको एक और दिलचस्प आँकड़ा बताते हैं.

चूंकि कुल 127,225 इनाम हैं, इसका मतलब है कि कोई भी इनाम (चाहे वह 1,000 रुपये का ही क्यों न हो) जीतने का चांस लगभग 19 में से 1 है (या 5.3%). यह संभावना 11 करोड़ जीतने की तुलना में बहुत अधिक है और इस लॉटरी को बेहद रोमांचक बनाती है.

पंजाब दिवाली बंपर 2025 की पूरी इनाम सूची

यहाँ विजेताओं को मिलने वाली पूरी पुरस्कार राशि का विवरण दिया गया है, जैसा कि सबसे विस्तृत सरकारी अधिसूचनाओं में बताया गया है:

रैंक (Rank) विजेताओं की संख्या हर विजेता को मिलने वाली इनाम राशि पहला इनाम 1 11,00,00,000 रुपये दूसरा इनाम 3 1,00,00,000 रुपये (प्रत्येक को 1 करोड़) तीसरा इनाम 3 50,00,000 रुपये (प्रत्येक को 50 लाख) चौथा इनाम 9 10,00,000 रुपये (प्रत्येक को 10 लाख) पांचवां इनाम 9 5,00,000 रुपये (प्रत्येक को 5 लाख) छठा इनाम 2,400 9,000 रुपये (प्रत्येक को) सातवां इनाम 2,400 5,000 रुपये (प्रत्येक को) आठवां इनाम 2,400 3,000 रुपये (प्रत्येक को) नवां इनाम 1,20,000 1,000 रुपये (प्रत्येक को) कुल विजेता 1,27,225

(नोट: कुछ स्रोतों में 7वें पुरस्कार की राशि 7,000 रुपये बताई गई है, लेकिन ऊपर दी गई तालिका सबसे विस्तृत और पूर्ण पुरस्कार संरचना 1 पर आधारित है.)

क्या आप जानते हैं? सिर्फ आप ही नहीं, आपका लॉटरी बेचने वाला भी जीतता है!

इस लॉटरी की सबसे दिलचस्प बातों में से एक यह है कि इसमें सिर्फ टिकट खरीदने वाला ही नहीं, बल्कि उस टिकट को बेचने वाला एजेंट और स्टॉकिस्ट भी इनाम जीतता है.

पहला इनाम (11 करोड़) जीतने पर:

विजेता को: 11 करोड़ रुपये

टिकट बेचने वाले एजेंट को: 50 लाख रुपये

सब-स्टॉकिस्ट को: 20 लाख रुपये

दूसरा इनाम (1 करोड़) जीतने पर:

विजेता को: 1 करोड़ रुपये

एजेंट को: 10 लाख रुपये

स्टॉकिस्ट को: 2 लाख रुपये

तीसरा इनाम (50 लाख) जीतने पर:

विजेता को: 50 लाख रुपये

एजेंट को: 5 लाख रुपये

स्टॉकिस्ट को: 1 लाख रुपये

यह प्रणाली 1 यह सुनिश्चित करती है कि लॉटरी बेचने वाले एजेंट भी पूरे उत्साह के साथ काम करें और यह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की एक और परत जोड़ता है.

5. सबसे महत्वपूर्ण दिन: अपना रिजल्ट कैसे चेक करें (Step-by-Step गाइड)

31 अक्टूबर की शाम को जब ड्रॉ पूरा हो जाएगा, तब आप अपना रिजल्ट कई तरीकों से चेक कर सकते हैं. यहाँ हम आपको सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद तरीके बता रहे हैं.

तरीका 1: लाइव ड्रॉ देखें (सबसे तेज़)

जैसा कि हमने ऊपर बताया, आप 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे (या 8 बजे) से punjablotteries.com/livedraw पर जाकर ड्रॉ को लाइव देख सकते हैं. आप अपने टिकट नंबर को हाथ में रखकर विजेताओं की घोषणा का इंतज़ार कर सकते हैं.

तरीका 2: आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देखें (सबसे भरोसेमंद)

यह रिजल्ट चेक करने का सबसे पक्का और आधिकारिक तरीका है.

ड्रॉ के कुछ घंटों बाद, पंजाब लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट punjablotteries.com पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर "Results" (रिजल्ट) लिखे हुए लिंक को ढूँढें और उस पर क्लिक करें 3 . आपको वहाँ "Punjab State Diwali Bumper 2025 Result" (पंजाब स्टेट दिवाली बंपर 2025 रिजल्ट) का एक नया लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करने पर, आपको "Download PDF" (डाउनलोड पीडीएफ) का एक बटन दिखाई देगा. इस बटन को दबाते ही, रिजल्ट की पूरी पीडीएफ फाइल (जिसे सरकारी "गजट" भी कहते हैं) आपके फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी. अब, इस पीडीएफ फाइल को खोलें और उसमें दिए गए "Search" (सर्च) या "Find" (ढूंढें) ऑप्शन में अपना 6 अंकों का टिकट नंबर टाइप करें. अगर आपका नंबर उस लिस्ट में होगा, तो वह हाईलाइट (highlight) हो जाएगा.

तरीका 3: समाचार वेबसाइटें (सहायक)

लेटेस्टली (Latestly)टाइम्स नाउ (Times Now) और ज़ी न्यूज़ (Zee News) जैसी कई बड़ी समाचार वेबसाइटें भी विजेताओं की सूची प्रकाशित करती हैं. आप वहां भी रिजल्ट देख सकते हैं.

हमारी सलाह और सबसे ज़रूरी बात: आप रिजल्ट कहीं भी देखें, चाहे लाइव टीवी पर या किसी न्यूज़ वेबसाइट पर, लेकिन अंतिम पुष्टि हमेशा आधिकारिक सरकारी पीडीएफ (गजट) से ही करें. पैसे का दावा करने के लिए वही पीडीएफ मान्य होगी.

6. अगर आपकी लॉटरी लग गई... तो? (जीत का दावा करने के लिए पूरी गाइड)

सबसे पहले, अगर आपका नंबर लग गया है, तो आपको बहुत-बहुत बधाई! आप करोड़पति या लखपति बन गए हैं.

लेकिन जश्न मनाने के साथ-साथ, कुछ बहुत ज़रूरी काम हैं जो आपको शांति से और तुरंत करने होंगे.

सबसे ज़रूरी चेतावनी: आपके पास सिर्फ 30 दिन हैं!!

यह इस पूरे लेख की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है. पंजाब लॉटरी के नियमों के अनुसार, आपको अपना इनाम क्लेम करने के लिए रिजल्ट घोषित होने की तारीख से सिर्फ 30 दिनों का समय मिलेगा.

अगर आप 30 दिनों के अंदर अपना दावा पेश नहीं करते हैं, तो आप अपनी जीती हुई रकम खो देंगे. इसलिए, 31 अक्टूबर को रिजल्ट चेक करने के बाद, अगर आप जीतते हैं, तो बिल्कुल भी देरी न करें.

आपको पैसे कैसे मिलेंगे?

टैक्स (TDS) कटेगा: आपको जीती हुई पूरी रकम हाथ में नहीं मिलेगी. आयकर नियमों (Income Tax Laws) के अनुसार, सरकार आपकी इनाम राशि पर लागू टीडीएस (TDS - Tax Deducted at Source) काटकर ही आपको बाकी की रकम देगी.

कहाँ जाना होगा: आपको अपना दावा पेश करने के लिए चंडीगढ़ में स्थित पंजाब राज्य लॉटरी निदेशालय (Directorate of Punjab State Lotteries) के कार्यालय में जाना होगा.

विजेता की चेकलिस्ट: ये कागज़ात तैयार रखें

जब आप अपना इनाम क्लेम करने जाएँ, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास ये सभी दस्तावेज़ (Documents) मौजूद हैं. ये सभी दस्तावेज़ आधिकारिक क्लेम फॉर्म के अनुसार ज़रूरी हैं:

आपका असली (Original) लॉटरी टिकट: यह सबसे ज़रूरी सबूत है. इसे संभालकर रखें. यह फटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए. बेहतर होगा कि आप टिकट के दोनों तरफ साइन कर दें. विधिवत भरा हुआ क्लेम फॉर्म (Claim Form): यह फॉर्म आपको लॉटरी की वेबसाइट पर मिल सकता है या आप कार्यालय से भी ले सकते हैं. दो पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें: आपकी हाल ही की तस्वीरें. पैन कार्ड (PAN Card): इसकी कॉपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स इसी के आधार पर कटेगा. फोटो आईडी प्रूफ: आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) या वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) की कॉपी. बैंक खाते का सबूत: आपके बैंक खाते का एक कैंसल चेक (Cancelled Cheque) या आपकी बैंक पासबुक की कॉपी. यह इसलिए ज़रूरी है ताकि जीती हुई रकम सीधे और सही तरीके से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके.

इन सभी कागज़ातों को इकट्ठा करें और 30 दिन की समय सीमा समाप्त होने से पहले चंडीगढ़ कार्यालय में जमा करा दें.

किस्मत आजमाएं, लेकिन जिम्मेदारी से

तो, क्या आप इस दिवाली अपनी किस्मत आज़माने के लिए तैयार हैं? 500 रुपये का एक टिकट आपको 11 करोड़ रुपये का मालिक बना सकता है. यह एक शानदार मौका है, लेकिन हम हमेशा यह याद रखने की सलाह देते हैं कि लॉटरी एक "मौके का खेल" (Game of Chance) है, कोई गारंटी नहीं. जिम्मेदारी से खेलें, उतना ही खर्च करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं, और इस खेल को एक उत्सव के हिस्से के तौर पर देखें.