Chhattisgarh Nikay Chunav 2025: छत्तीसगढ़ में 173 नगर निकायों के लिए मतदान शुरू, कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाले जा रहे हैं वोट, देखें VIDEO

Chhattisgarh Nikay Chunav 2025: छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज मंगलवार को 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नगर निकायों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. मतदान को लेकर पोलिंग बूथ पर कड़े सुरक्षा के इंतेजाम किए गए हैं. मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर लाइनों में खड़े होकर वोट डाला रहे हैं.

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सोमवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ''173 नगर निकायों में चुनाव और चार नगर निकायों के पांच वार्डों में उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के जवाब मतदान से एक दिन पहले पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं. यह भी पढ़े: CG Nikay Chunav 2025: सीएम और पीएम के बाद अब मेयर बनेगा ‘चाय वाला’! रायगढ़ नगर निगम के लिए जीवर्धन चौहान को मिला टिकट (Watch Video)

VIDEO | Chhattisgarh urban body polls: Voting is underway at Government Primary School polling booth in Changorabhata in Raipur district. #Chhattisgarhurbanbodypolls pic.twitter.com/liTcADBNVV

— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2025