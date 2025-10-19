Bihar: हाथी के बाद अब तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, अरवल का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

अरवल, बिहार: बिहार (Bihar) में विधानसभा चुनावों का रंगमंच सज चूका है और अब नामांकन शुरू है और ऐसे में रोजाना ऐसे वीडियो सामने आ रहे है .जिसको देखकर लोग हैरान हो गए है. दो दिन पहले बीएसपी के एक उम्मीदवार हाथी पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे. इस दौरान अब तेज प्रताप यादब की पार्टी से उम्मीदवार अरुण यादव सीधे भैंस पर बैठकर ही नामांकन दाखिल करने पहुंचे.अरवल (Arwal) जिले में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी अरुण यादव भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचेउनका यह देसी और हटके स्टाइल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया, वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवार

तेज प्रताप यादव के समर्थक और RJD प्रत्याशी अरुण यादव ने अनोखे अंदाज़ में नामांकन दाखिल किया। वे कार या काफिले से नहीं, बल्कि भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे। उनका यह देसी अंदाज़ चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हाथी के बाद अब भैंस पर नामांकन

बता दें की तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने राजद से अलग होकर हाल ही में अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' बनाई है.उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिनमें अरवल से अरुण यादव को टिकट दिया गया है. इस दौरान अरुण यादव भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे.

नामांकन रैली में दिखाई दी काफी भीड़

नामांकन स्थल पर जब अरुण यादव भैंस पर सवार होकर पहुंचे, तो लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े.समर्थकों ने नारेबाजी की, और पूरा माहौल बना दिया.भैंस पर बैठकर नामांकन दाखिल करने का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.