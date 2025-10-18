Bihar Election 2025: बिहार में अनोखा प्रदर्शन! BSP पार्टी के प्रत्याशी हाथी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, चैनपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@VistaarNews)

Bihar Election 2025: बिहार (Bihar) के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चूका है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने ऐसा कुछ किया, जिसके कारण वे चर्चा का विषय बन गए है.बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह ने शनिवार को चैनपुर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया. उन्होंने यह काम किसी आम तरीके से नहीं, बल्कि हाथी (Elephant) पर सवार होकर भभुआ कार्यालय पहुंचकर किया, जिससे वहां मौजूद लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar Election 2025: ‘महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में न हो’, प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस्वी यादव को CM उम्मीदवार बनाने की मांग की

हाथी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवार

हाथी की सवारी बन गई चर्चा का विषय

जहां अधिकांश उम्मीदवार (Candidate) कार या बाइक से पहुंचते नजर आए, वहीं धीरज कुमार सिंह ने अपने चुनाव चिन्ह 'हाथी'को ध्यान में रखते हुए उसी पर सवार होकर नामांकन करने का फैसला किया. उनका यह अनोखा तरीका लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना और पूरा शहर इस नज़ारे को देखने उमड़ पड़ा.

समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत

जैसे ही बसपा प्रत्याशी (BSP Candidate) हाथी पर सवार होकर शहर की सड़कों से गुज़रे, समर्थकों में जोश देखने लायक था.नारेबाजी, फूल-मालाएं और जयकारों के बीच वे नामांकन स्थल पहुंचे. इस दौरान बड़ी तादाद में सड़कों पर बीएसपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे.