Bihar Election 2025: 'महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में न हो', प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस्वी यादव को CM उम्मीदवार बनाने की मांग की

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह गरमा गया है. जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. इसी बीच, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव का समर्थन किया है और उन्हें महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की जोरदार वकालत की है.

"महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में न हो"

शुक्रवार को प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन को महाराष्ट्र वाली गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ न होने और सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगियों में विवाद हुआ था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा.

प्रियंका ने कहा, "तेजस्वी यादव एक बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांटे की टक्कर दे रहे हैं. जब वे उपमुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने शानदार काम किया था." उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि इंडिया गठबंधन उस पार्टी का समर्थन करे जो सबसे मजबूत स्थिति में है. इसलिए, तेजस्वी यादव को समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए.

बिहार चुनाव की तारीखें

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान दो चरणों में होगा:

पहला चरण: 6 नवंबर

6 नवंबर दूसरा चरण: 11 नवंबर

11 नवंबर नतीजे: 14 नवंबर को आएंगे.

कांग्रेस ने भी जारी की अपनी पहली लिस्ट

इस चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे.

पार्टी ने बताया कि इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में चुनाव लड़ेंगे. बाकी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी.