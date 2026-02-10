Rajpal Yadav in Trouble: मुसीबत में राजपाल यादव के साथ खड़े हुए तेज प्रताप यादव और सोनू सूद, मदद के लिए बढ़ाया हाथ

(Photo Credits Instagram)

Rajpal Yadav in Trouble: बॉलीवुड के लोकप्रिय कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ₹9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राहत न मिलने के बाद अभिनेता ने गुरुवार (5 फरवरी) को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है. राजपाल यादव की इस वित्तीय और कानूनी लाचारी को देखते हुए राजनीति और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां उनके समर्थन में उतरी हैं. बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनके परिवार को ₹11 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

तेज प्रताप यादव का भावनात्मक ट्वीट

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर राजपाल यादव के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा:"मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंदरजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई. इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार, उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है. मानवीय करुणा एवं सहयोग की भावना से, मैं JJD परिवार की ओर से ₹11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये) की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्रदान कर रहा हूँ." यह भी पढ़े: Rajpal Yadav Case: राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में किया सरेंडर; जानें क्या है मामला

तेज प्रताप यादव का पोस्ट

क्या है ₹9 करोड़ का यह मामला?

यह विवाद साल 2010 से शुरू हुआ था. राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' से ₹5 करोड़ का कर्ज लिया था.

फिल्म की विफलता: फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे राजपाल वित्तीय संकट में फंस गए.

चेक बाउंस: कर्ज चुकाने के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई.

ब्याज और जुर्माना: समय के साथ यह देनदारी बढ़कर ₹9 करोड़ तक पहुंच गई. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बार-बार मौका दिया, लेकिन भुगतान न होने पर अंततः उन्हें जेल जाने का आदेश दिया गया.

सोनू सूद और गुरमीत चौधरी ने भी बढ़ाई मदद

बॉलीवुड के 'मसीहा' कहे जाने वाले सोनू सूद ने भी राजपाल यादव के लिए पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि राजपाल एक बेहतरीन अभिनेता हैं और वह उन्हें अपनी अगली फिल्म में कास्ट करेंगे. सोनू ने अन्य फिल्म निर्माताओं से भी अपील की कि वे राजपाल को अपनी फिल्मों के लिए 'साइनिंग अमाउंट' दें, ताकि उन्हें गरिमा के साथ आर्थिक मदद मिल सके. टीवी अभिनेता गुरमीत चौधरी ने भी इंडस्ट्री के लोगों से राजपाल का साथ देने का आग्रह किया है.

'यहाँ कोई दोस्त नहीं है' - राजपाल का छलका दर्द

जेल जाने से पहले राजपाल यादव काफी भावुक नजर आए. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, "मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा. फिल्म जगत में हम सब अकेले हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता. मुझे इस संकट से खुद ही निपटना होगा."

राजपाल यादव को हाल ही में फिल्म 'बेबी जॉन' में देखा गया था और वह भविष्य में 'भूल भुलैया 3' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा हैं.