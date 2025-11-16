RJD Bihar Crisis: लालू परिवार में बढ़ा घमासान, बहन रोहिणी के अपमान पर भड़के तेज प्रताप; सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

(Photo Credits Instagram)

RJD Bihar Crisis: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आरजेडी के भीतर माहौल लगातार गरमाता जा रहा है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि परिवार और पार्टी दोनों ही जगह हलचल थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

लालू परिवार में बढ़ा घमासान

बहन रोहिणी के अपमान से आहत दिखे तेज प्रताप

तेज प्रताप ने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि हाल की घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है. उन्होंने कहा कि वे अपने साथ हुई बातों को तो सहन कर गए, लेकिन बहन रोहिणी के साथ जो व्यवहार हुआ, उसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने पोस्ट में साफ तौर पर उन लोगों पर निशाना साधा जिन्हें तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है. तेज प्रताप ने लिखा कि परिवार पर वार करने वालों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी.

उन्होंने रोहिणी आचार्य के उस आरोप का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर चप्पल उठाई गई थी. तेज प्रताप ने कहा कि यह सुनकर उनका गुस्सा अब आग बन चुका है और जो कुछ हुआ उसने परिवार की भावनाओं को बुरी तरह चोट पहुंचाई है. उनका कहना था कि कुछ लोगों ने तेजस्वी की समझ पर भी पर्दा डाल दिया है.

लालू यादव से हस्तक्षेप की मांग, चेतावनी भी दी

अपनी पोस्ट में तेज प्रताप ने आरजेडी अध्यक्ष और पिता लालू यादव से तुरंत दखल देने की अपील की. उन्होंने लिखा कि अगर लालू यादव सिर्फ एक संकेत भी दे दें तो बिहार की जनता उन लोगों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी. तेज प्रताप का कहना है कि यह विवाद किसी एक पार्टी का मामला नहीं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और बिहार के आत्मसम्मान का सवाल है.

रोहिणी और तेज प्रताप के तीखे बयानों के बाद यह साफ है कि परिवार के अंदर चला आ रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. इससे आरजेडी की अंदरूनी सियासत में और तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है.