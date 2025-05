Asaduddin Owaisi on Pakistan: 'पाकिस्तान को अब समझाने नहीं, सजा देने का वक्त है': असदुद्दीन ओवैसी का सख्त संदेश, भारत सरकार से की ये अपील (Watch Video)

Asaduddin Owaisi on Pakistan: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका इलाके में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, अब उसे सजा देने का वक्त है. ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं. ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से और बिना किसी भावना के कह रहा हूं कि अब समय सोचने का नहीं, बल्कि जवाब देने का है.

''हर 2 से 6 महीने में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी भारत में घुस आते हैं और कभी सेना, कभी CRPF के जवानों और कभी निर्दोष कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। अब यह सिलसिला रोकना जरूरी है.''

#WATCH | Dhaka, East Champaran (Bihar): AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "...Pakistan will never admit that terrorists from their country are coming to India and killing people. The time to reason with Pakistan has now ended. I say this with great responsibility, without… pic.twitter.com/QgULRn0z4z

— ANI (@ANI) May 4, 2025