PM Modi 'Mann Ki Baat': पीएम मोदी की 'मन की बात', 2026 में पहली बार देशवासियों को कर रहे हैं संबोधित, यहां देखें LIVE

PM Modi 'Mann Ki Baat': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 25 जनवरी 2026 को पहली बार अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए साल के पहले एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं. यह इस कार्यक्रम की 130वीं कड़ी थी. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कल होने वाले गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दीं और आज मनाए जा रहे 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' (National Voters' Day) के महत्व पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि एक जागरूक मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र की असली ताकत होता है.

मतदाता दिवस और युवाओं की भागीदारी

पीएम मोदी ने देश के युवाओं, विशेषकर पहली बार वोट देने वाले (First-time voters) मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, "आज 25 जनवरी है, यानी हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस. मतदाता लोकतंत्र की आत्मा होता है. चाहे कोई हिमालय की ऊंचाइयों पर रहता हो या रेगिस्तान में, मतदान के प्रति भारतीयों की प्रतिबद्धता पूरी दुनिया के लिए मिसाल है." उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार की शक्ति को समझें और देश का भाग्य बदलने में अपना योगदान दें. यह भी पढ़े: Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, बोले- ‘आज का भारत सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करता’

गणतंत्र दिवस और संविधान को नमन

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी का दिन हमें हमारे संविधान निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है. उन्होंने याद दिलाया कि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हमें समानता और न्याय का अधिकार देता है. इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमानों और भारत की बढ़ती सैन्य व सांस्कृतिक शक्ति के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने उत्साह जताया.

स्टार्टअप इंडिया और उभरता भारत

संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने 'स्टार्टअप इंडिया' अभियान की सफलता का भी जिक्र किया. उन्होंने गर्व के साथ बताया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. उन्होंने कहा कि हमारे युवा आज केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले (Job Creators) बन रहे हैं, जो 'विकसित भारत' के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

सामाजिक सरोकार और स्वच्छता

प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रेरणादायक उदाहरणों को साझा किया. उन्होंने जल संरक्षण, स्वच्छता और स्थानीय उत्पादों (Vocal for Local) को बढ़ावा देने की अपील दोहराई. उन्होंने कहा कि 'मन की बात' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति और उनकी उपलब्धियों का उत्सव है.