Durga Puja Bank Holidays: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बैंक बंद रहेंगे? जाने पूरी डिटेल्स

Bank Holidays : इस साल अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ रहने वाला है. इस दौरान देशभर में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे. इन त्योहारों के चलते बैंकों की छुट्टियों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, सभी निर्धारित और गैर-निर्धारित बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. वहीं, पहला, तीसरा और पाँचवाँ शनिवार (जहाँ लागू हो) सामान्य कार्यदिवस माना जाता है.
इस बार त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियाँ कई दिनों तक रहेंगी. इन छुट्टियों में आयुध पूजा, महात्मा गांधी जयंती, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती/कुमार पूर्णिमा, करवाचौथ, काति बिहू, दिवाली, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, बालीपद्यामी, भाई दूज, छठ पूजा और सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती जैसे अवसर शामिल हैं. यानी इस महीने बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे अपने जरूरी लेन-देन और अन्य काम पहले ही निपटा लें, ताकि छुट्टियों के दौरान उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
बैंक अवकाशों की सूची (29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक)
29 सितंबर 2025 (सोमवार): त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी/दुर्गा पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
30 सितंबर 2025 (मंगलवार): त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में महाअष्टमी/दुर्गा अष्टमी के कारण बैंक बंद रहेंगे.
1 अक्टूबर 2025 (बुधवार): दशहरा, आयुध पूजा (महानवमी/विजयदशमी) और दुर्गा पूजा (दशैन) के चलते त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मेघालय और केरल में बैंक बंद रहेंगे.
2 अक्टूबर 2025 (गुरुवार): महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर देशभर में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, श्री श्री शंकरदेव जन्मोत्सव, दशैन और विजयदशमी जैसे स्थानीय पर्वों के कारण भी कुछ राज्यों में बैंकिंग सेवाएँ बंद रहेंगी.
3–4 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार और शनिवार): सिक्किम में दुर्गा पूजा (दशैन) के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे.
डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू
इन त्योहारों के चलते भले ही बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्राहक यूपीआई (UPI), मोबाइल वॉलेट जैसे फोनपे, गूगल पे और पेटीएम सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल पहले की तरह आसानी से कर सकेंगे. इन सेवाओं के जरिए लोग घर बैठे ही 24x7 पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी जैसे लेन-देन बिना किसी रुकावट के पूरे कर सकते हैं.
क्या करें ग्राहक?
अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, तो बेहतर होगा कि आप उसे समय रहते निपटा लें, क्योंकि अक्टूबर में लगातार आने वाले त्योहारों के चलते कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में नकदी निकासी, चेक क्लियरिंग या अन्य बैंकिंग लेन-देन में दिक्कत आ सकती है. वहीं, अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो यह काम भी पहले ही पूरा कर लेना समझदारी होगी, ताकि छुट्टियों के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.
त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ और मिठाइयों तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह अपने परिवार और भविष्य की स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने का भी सही मौका होते हैं. इसलिए इस बार दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले ही अपने सभी जरूरी बैंकिंग और निवेश संबंधी कार्य पूरे कर लें. इससे आप त्योहार के दिन किसी रुकावट के बिना अपनों के साथ समय बिता सकेंगे और खुशियों को खुलकर मना सकेंगे.