Nirmala Sitharaman In WB: चुनाव प्रचार को लेकर बंगाल दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व बर्धमान में तांत बुनकर सुकुमार हलधर के घर किया भोजन; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

Nirmala Sitharaman In West Bengal: पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व बर्धमान जिले में एक सादगी भरा उदाहरण प्रस्तुत किया. उन्होंने स्थानीय तंत बुनकर सुकुमार हलधर के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार के साथ भोजन किया. यह दौरा न केवल एक औपचारिक कार्यक्रम था, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प और बुनकर समुदाय के प्रति केंद्र सरकार के समर्थन को भी रेखांकित करता है.

कारीगरों के साथ सीधा संवाद

इस संक्षिप्त प्रवास के दौरान, निर्मला सीतारमण ने सुकुमार हलधर और उनके परिवार के साथ काफी समय बिताया. भोजन के दौरान, उन्होंने पारंपरिक बंगाल तंत साड़ी बुनने की प्रक्रिया को करीब से देखा और इस उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की. वित्त मंत्री ने बुनकर के काम की बारीकियों की प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया. यह भी पढ़े: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: नंदीग्राम से भवानीपुर तक, इन VIP सीटों पर टिकी हैं सबकी निगाहें

सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का एक वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वित्त मंत्री को बुनकर परिवार के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते देखा जा सकता है. लोगों ने उनकी इस सादगीपूर्ण कार्यशैली की काफी सराहना की है.

देखें वीडियो

हस्तशिल्प उद्योग को सरकारी प्राथमिकता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के जमीनी दौरे स्थानीय कारीगरों का मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. वित्त मंत्री ने इस दौरान बुनकरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की पारंपरिक कलाओं का संरक्षण और बुनकरों को उनके उत्पादों के लिए एक उचित बाजार उपलब्ध कराना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है.

पूर्व बर्धमान का यह क्षेत्र अपने पारंपरिक हथकरघा (Handloom) उत्पादों के लिए जाना जाता है. सुकुमार हलधर जैसे समर्पित बुनकर अपनी मेहनत से बंगाल की समृद्ध संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं. इस मुलाकात को स्थानीय स्तर पर बुनकर समुदाय के साथ सरकार के सीधे जुड़ाव और समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.