Mumbai Rains: मुंबई में मुसलधार बारिश के बीच उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही वर्ली एक्वा लाइन 3 भूमिगत मेट्रो स्टेशन में भरा पानी (Watch Video)

सोमवार, 26 मई: मुंबई में भारी बारिश और आंधी के कारण मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन पर वर्ली के आचार्य अत्रे चौक स्टेशन पर बाढ़ आ गई. बारिश का पानी, पानी के प्रवेश को रोकने के लिए बनाए गए निवारक अवरोध को तोड़कर स्टेशन परिसर के अंदर भर गया. घटनास्थल से मिले वीडियो में सीढ़ियों से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ यात्री पैंट लपेटकर बाढ़ वाले क्षेत्र से गुजर रहे हैं. प्रतिक्रिया में एमएमआरडीए ने एहतियात के तौर पर स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. मुंबई मेट्रो ने बाद में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें घोषणा की गई कि घटना के कारण मेट्रो लाइन-3 पर ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains: आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट, यहां देखें लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट

मुंबई की एक्वा लाइन (मेट्रो लाइन-3) पर वर्ली भूमिगत स्टेशन अपने भव्य उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सोमवार की सुबह जलमग्न हो गया और आंशिक रूप से चालू नहीं हो सका, क्योंकि शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मानसून का नाटकीय और समय से पहले आगमन हुआ. अप्रत्याशित बाढ़ के कारण अधिकारियों को मेट्रो सेवाओं में कटौती करनी पड़ी, जिसके कारण ट्रेनें आचार्य अत्रे चौक तक पूरे मार्ग के बजाय केवल वर्ली तक ही चल रही थीं. इस व्यवधान की ऑनलाइन तीखी आलोचना हुई, क्योंकि नए स्टेशन पर जलभराव वाले प्लेटफॉर्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं.

Public Notice – Mumbai Metro Line 3 Service Update

Due to an unforeseen technical issue, train services on Metro Line-3 are temporarily curtailed and will operate only up to Worli Station instead of Acharya Atre Chowk .

We sincerely regret the inconvenience caused.

