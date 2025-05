भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें सोमवार, 26 मई को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा, गरज के साथ बिजली और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया गया है. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले सहित महाराष्ट्र के पूरे कोंकण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है. "दक्षिण-पश्चिम मानसून आज, 26 मई 2025 को मुंबई में आगे बढ़ा है, जबकि सामान्य तिथि 11 जून है. इस प्रकार, मानसून सामान्य से 16 दिन पहले मुंबई पहुंच गया है. यह 2001-2025 की अवधि के दौरान मुंबई में सबसे पहले मानसून की प्रगति को दर्शाता है, "IMD ने कहा. यह भी पढ़ें: Pune Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के बीच पुणे में 30 मई तक झमझम बारिश की संभवना, IMD ने जारी की चेतावनी

Southwest Monsoon Advances to Mumbai Today, 26th May 2025

The Southwest Monsoon has advanced to Mumbai today, 26th May 2025, against the normal date of advancement, 11th June. Thus, the monsoon has arrived in Mumbai 16 days earlier than usual. This marks the earliest monsoon… pic.twitter.com/mVKPUxvMJI

