Influencer ‘Kamal Kaur Bhabhi’ Found Dead: इन्फ्लुएंसर ‘कमल कौर भाभी’ बठिंडा में पार्क कार में रहस्यमय परिस्थितियों में मिली मृत, जांच शुरू

Influencer ‘Kamal Kaur Bhabhi’ Found Dead: पंजाब के बठिंडा में एक चौंकाने वाली घटना में पुलिस ने बुधवार रात आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास खड़ी कार के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का शव मिलने के बाद हत्या की जांच शुरू कर दी है. मृतक कंचन कुमारी, जिन्हें उनके 3.84 लाख से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स “कमल कौर भाभी” के नाम से जानते थे, अपनी डेली कंटेंट के लिए प्रसिद्ध थीं और अक्सर रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली बोल्ड तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए सुर्खियों में रहती थीं. स्थानीय लोगों ने बताया कि बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर यूनिवर्सिटी के लॉट में खड़ी कार से दुर्गंध आ रही थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली तो उन्हें 30 से 35 साल की उम्र की एक महिला का शव मिला. कार लुधियाना में रजिस्टर्ड थी, जहां कौर रहती थी. अधिकारियों को संदेह है कि उसकी हत्या कहीं और की गई होगी और फिर उसे कार में उस स्थान पर ले जाया गया जहां उसे पाया गया. यह भी पढ़ें; Goa: तीन नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, गेस्ट हाउस मालिक और प्रबंधक सहित चार गिरफ्तार

एसएसपी अमनीत कोंडल और एसपी सिटी नरिंदर सिंह समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. जांच में मदद के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई गई है. कमल कौर के परिवार को सूचित कर दिया गया है. इस खोज से इलाके में हलचल मच गई है, क्योंकि कमल सोशल मीडिया पर एक जाना-माना चेहरा थीं. पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उनकी संदिग्ध हत्या के पीछे के मकसद को समझने के लिए मामले की गहन जांच कर रही है.

#WATCH | Punjab | Body of Ludhiana-based social media influencer, Kanchan Kumari, alias Kamal Kaur, found in her own car, in Bathinda.

SP Bathinda, Narinder Singh says, "Yesterday evening, we received a call that a car was parked in Adesh Hospital and some foul smell was coming… pic.twitter.com/KPzOKNVwkV

— ANI (@ANI) June 12, 2025