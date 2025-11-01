Kabaddi Player Tejpal Singh Shot Dead: पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिनदहाड़े हत्या, SSP ऑफिस के पास मारी गोली

पंजाब के जगराओं में 25 साल के कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. (Photo : X)

Kabaddi Player Tejpal Singh Shot Dead in Punjab: पंजाब के जगराओं से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शुक्रवार को यहाँ एक 25 साल के कबड्डी खिलाड़ी, तेजपाल सिंह, की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि यह वारदात लुधियाना (ग्रामीण) के SSP (पुलिस के बड़े अफसर) के ऑफिस के पास ही हुई.

पुलिस और घटना देखने वालों ने बताया कि तेजपाल किसी निजी काम से जगराओं आया हुआ था. वह अपने दो दोस्तों के साथ सड़क पर चल रहा था. तभी 5 से 6 लोगों के एक गुट ने उन्हें घेर लिया और उनका रास्ता रोक लिया.

हमलावरों ने पहले तेजपाल को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. इसी हाथापाई और झगड़े के दौरान, एक हमलावर ने रिवॉल्वर निकाली और सीधे तेजपाल की छाती में गोली मार दी.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

गोली लगने के बाद तेजपाल के दोस्त उसे फौरन पास के एक अस्पताल ले गए. लेकिन, वहाँ डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया, जिसका मतलब है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस क्यों मान रही पुरानी दुश्मनी?

पुलिस का शुरुआती तौर पर मानना है कि इस हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश हो सकती है.

SSP अंकुर गुप्ता ने बताया, "आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें भेज दी गई हैं." पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके.

घटना के बाद पुलिस और क्राइम टीमों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया. पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी (रेड) की जा रही है.