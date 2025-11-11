बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार, MATRIZE-IANS के एग्जिट पोल में इतनी सीटें मिलने का अनुमान

PM Narendra Modi | PTI

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें चुनावी नतीजों की शुरुआती झलक यानी एग्जिट पोल पर टिक गई हैं. रिकॉर्डतोड़ मतदान के बाद अब एग्जिट पोल्स की शुरुआत हो चुकी है, और MATRIZE-आईएएनएस के पहले एग्जिट पोल ने सियासी हलचल और तेज कर दी है. MATRIZE-IANS के सर्वे के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार लौटती नजर आ रही है. इस एग्जिट पोल के अनुसार NDA को 147 से 167 सीटें और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है.

मतलब यह अनुमान साफ इशारा देता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी को मतदाताओं का समर्थन मजबूत है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है.

243 सीटों पर मुकाबला

बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर मुकाबला हुआ है. इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई.

NDA vs महागठबंधन: मुकाबला बना रहा रोमांचक

बिहार में राजनीतिक समीकरण हमेशा से पेचीदा रहे हैं. जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीदों में हैं, वहीं दूसरी ओर राजद-कांग्रेस का गठबंधन युवा नेतृत्व के भरोसे परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है. लेकिन शुरुआती रुझानों ने खेल को अभी से ही एकतरफा बना दिया है.

कब आएंगे नतीजे?

एग्जिट पोल जनता के अनुमान को दिखाते हैं, लेकिन असली फैसला EVM में बंद है. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और तभी तय होगा कि बिहार में नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव का उदय देखा जाएगा.