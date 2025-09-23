Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई का NMIA एयरपोर्ट 30 सितंबर से होगा शुरू, यहां जानें फ्लाइट टाइमिंग, टर्मिनल्स समेत अन्य सभी जानकारी

Navi Mumbai International Airport: मुंबई से सटे नवी मुंबई में बने NMIA एयरपोर्ट का लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। मुंबई का यह दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ यह मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. जिस एयरपोर्ट से मुंबई की तरह इस देश विदेश उडान लोग भर सकेंगे.

उलवे में NMIA करीब 2,865 एकड़ बना है

मुंबई से सटे पनवेल के पास उलवे में स्थित नवी मुंबई एयरपोर्ट करीब 2,865 एकड़ में बना है, जो सांताक्रूज के मौजूदा एयरपोर्ट से बड़ा है. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई के एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही की भीड़ कम होगी. जो विमानों के संचालन में काफी सहूलियत होगी. यह भी पढ़े: Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द होगा शुरू, देखें भीतर से कैसा है नजारा;VIDEO

Airport की प्रमुख विशेषताएं और क्षमता

नवी मुंबई एयरपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि फेज 1 में टर्मिनल 1 शामिल होगा, जो सालाना 20 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा. कुल मिलाकर, चार टर्मिनल्स और दो समानांतर रनवे के साथ यह 90 मिलियन यात्रियों तक की क्षमता वाला होगा.

काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है

आधुनिक और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया NMIA आसपास की सड़कों, मेट्रो लाइनों और आगामी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) से जुड़ा होगा, जो मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा.

IATA कोड

IATA कोड 'NMI' होगा, जो टिकट बुकिंग और यात्रा योजना के लिए इस्तेमाल होगा। 2032 तक, NMIA और CSMIA मिलकर दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक हबों के बराबर क्षमता वाले होंगे.

एयरलाइंस और फ्लाइट संचालन

एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उड़ान को लेकर इंडिगो और अकासा एयर मुख्य एयरलाइंस होंगी.

इंडिगो 18 दैनिक फ्लाइट्स से 15 से अधिक शहरों को जोड़ेगा और मार्च 2026 तक 79 दैनिक फ्लाइट्स, जिसमें 14 अंतरराष्ट्रीय रूट्स शामिल होंगे.

अकासा एयर शुरुआत में लगभग 100 साप्ताहिक घरेलू फ्लाइट्स संचालित करेगी, जो नवंबर 2026 तक 300+ घरेलू और 50+ अंतरराष्ट्रीय साप्ताहिक फ्लाइट्स तक बढ़ जाएंगी.

शुरुआती दो महीनों में 12 घंटे संचालन

शुरुआती दो महीनों में 12 घंटे (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) संचालन होगा, फिर 24 घंटे का होगा। लगभग 60 दैनिक फ्लाइट्स से शुरुआत होगी, जो छह महीनों में 300 तक पहुंच जाएंगी। फ्लाइट शेड्यूल एयरलाइन वेबसाइट्स और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट होंगे.

कनेक्टिविटी-सुविधाएं

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) कमल के फूल से प्रेरित डिजाइन वाला है, जिसमें ऊंची छतें, ग्लास वॉल्स, रनवे व्यू वाले लाउंज, मुंबई और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों वाले डाइनिंग कोर्ट, लग्जरी शॉपिंग, फ्री वाई-फाई, फैमिली लाउंज और डिजिटल वे-फाइंडिंग टूल्स होंगे. यहां 800,000 टन कार्गो क्षमता वाला कार्गो हब भी बनेगा, जो फार्मास्यूटिकल, पेरिशेबल गुड्स और ई-कॉमर्स को सपोर्ट करेगा। जनरल एविएशन टर्मिनल में 75 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स और हेलीपोर्ट होगा.

घरेलू फ्लाइट्स के लिए 2 घंटे पहले पहुंचना होगा

यात्रियों को घरेलू फ्लाइट्स के लिए कम से कम दो घंटे पहले पहुंचने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैंड लगेज में रखने और बोर्डिंग पास व आईडी चेक के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है.