National Youth Day 2026: 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' को आज संबोधित करेंगे PM मोदी; 3000 युवाओं के साथ करेंगे सीधा संवाद

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज, 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद की जयंती (Swami Vivekananda Jayanti) और राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day) के अवसर पर राजधानी के भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' (Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026) के समापन सत्र को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशभर से आए लगभग 3,000 युवा प्रतिभागियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधा संवाद करेंगे.

यह संवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहे व्यापक विचार-विमर्श का समापन है, जहां युवा अपनी ऊर्जा और नवाचार के माध्यम से 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने का विजन प्रस्तुत कर रहे हैं.

प्रमुख थीम और युवा प्रस्तुतिकरण

इस कार्यक्रम के दौरान, कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद चुने गए युवा प्रतिनिधि 10 प्रमुख विषयों (Thematic Tracks) पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे. इन विषयों में शामिल हैं:

शिक्षा और कौशल विकास: भविष्य की कार्यबल (Workforce) तैयार करना.

भविष्य की कार्यबल (Workforce) तैयार करना. टेक्नोलॉजी और नवाचार: सामाजिक कारणों के लिए 'टेक फॉर विकसित भारत' का उपयोग.

सामाजिक कारणों के लिए 'टेक फॉर विकसित भारत' का उपयोग. उद्यमिता (Entrepreneurship): भारत को दुनिया की स्टार्टअप राजधानी बनाना.

भारत को दुनिया की स्टार्टअप राजधानी बनाना. शासन और लोकतंत्र: विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी.

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी. सतत विकास: हरित और स्वच्छ भारत के लिए समाधान.

'भारत मंडपम' में युवाओं का महाकुंभ

9 से 12 जनवरी तक चलने वाले इस दूसरे संस्करण में कई नई पहल शुरू की गई हैं, जैसे 'डिजाइन फॉर भारत' और 'हैक फॉर ए सोशल कॉज'. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस संवाद के लिए देशभर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 3,000 युवा आज दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. प्रधानमंत्री इस अवसर पर युवाओं द्वारा लिखे गए निबंधों के एक संकलन (Essay Compilation) का विमोचन भी करेंगे.

अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देशभर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं। https://t.co/IMMvpi05Mb — Narendra Modi (@narendramodi) January 10, 2026

पीएम मोदी का संदेश: 'अतुलनीय ऊर्जा का प्रतीक हैं युवा'

कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी उत्सुकता साझा करते हुए कहा, 'हमारे युवा, जो अविश्वसनीय उत्साह और जुनून से भरे हुए हैं, एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.' उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं की नवाचार शक्ति ही विकसित भारत के लक्ष्य को हकीकत में बदलेगी.

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026

अपने पहले एडिशन की सफलता के आधार पर, 9 से 12 जनवरी तक आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 ने 'डिजाइन फॉर भारत' और 'टेक फॉर विकसित भारत' जैसी नई पहलें शुरू की हैं, जो चर्चाओं को टेक्नोलॉजी-आधारित समाधानों और इनोवेशन तक बढ़ाती हैं। भारतीय युवा डायस्पोरा की भागीदारी ने एक मूल्यवान वैश्विक दृष्टिकोण जोड़ा है.

आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर समाप्त हो रहे इस डायलॉग का लक्ष्य सिर्फ चर्चा तक सीमित न रहकर एक आंदोलन बनना है, जो युवा भारतीयों को आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने, राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा.