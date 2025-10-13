VIDEO: ये कैसी सजा! अयोध्या में ठेला चालकों से उठक बैठक करवाई और फिर दीवार के पास उल्टा खड़ा करवाया, नगर निगम के अधिकारीयों की मनमानी

Credit-(X,@priyarajputlive)

अयोध्या , उत्तर प्रदेश: पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur) में नगर निगम के अधिकारीयों ने जेसीबी की मदद से रेहड़ीवालों के ठेले तोड़ दिए थे. अब अयोध्या नगर निगम (Ayodhya Municipal Corporation) ने उससे भी आगे बढ़कर एक काम किया है. यहांपर अधिकारीयों ने अपना रौब दिखाया और ठेलेवालों पर ऐसी कार्रवाई की, कि देखनेवाले भी हैरान हो गए. यहां पर ठेला चालकों से उठक बैठक लगवाई गई. इसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा तो इन्हें दीवार से चिपककर उल्टा खड़ा करवाया गया.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब नगर निगम के अधिकारीयों पर भी सवाल उठ रहे है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhatarpur: रेहड़ीवालों पर नगर निगम की ये कैसी कार्रवाई? ठेलों को JCB से तोड़कर किया नष्ट, छतरपुर का VIDEO देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

नगर निगम की अमानवीय कार्रवाई

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार को दीनदयाल पार्क में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि निगम कर्मियों (Corporation Personnel) ने ठेलेवालों को डंडे के बल पर उल्टा खड़ा करवाया और कान पकड़कर उठक-बैठक करवाई.इन गरीब ठेलेवालों का 'गुनाह'सिर्फ इतना था कि वे पार्क के पास रोज़ अपना ठेला लगाकर रोज़ी-रोटी कमा रहे थे.दीनदयाल पार्क के आसपास कई ठेलेवाले रोज़ दुकान लगाते हैं. शुक्रवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल के सुरक्षाकर्मी अचानक वहां पहुंचे और आठ ठेलेवालों को पकड़ लिया.इसके बाद उन्हें पार्क की दीवार के सहारे सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा कराया गया. इस दौरान सुरक्षाकर्मी उनके ऊपर डंडे तानकर खड़े रहे, ताकि कोई विरोध न करे.

मेयर ने दिए जांच के आदेश

मामला गंभीर देखते हुए अयोध्या के मेयर (Mayor) महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त भरत भार्गव को जांच सौंपी है.मेयर ने स्पष्ट कहा कि ,'जो भी निगमकर्मी इस शर्मनाक हरकत में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.