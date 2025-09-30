Mumbai Local Automatic Doors Trial: मुंबई लोकल में ऑटोमैटिक दरवाजों वाली नॉन-एसी ट्रेन की टेस्टिंग शुरू, कुर्ला कारशेड में हुआ ट्रायल; VIDEO

(Photo Credis @Shashankrao06)

Mumbai Local Automatic Doors Trial Video: मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मध्य रेलवे ने नॉन-एसी ट्रेनों में स्वचालित दरवाजों की टेस्टिंग शुरू कर दी है. सोमवार को मध्य रेलवे की तरफ से कुर्ला कारशेड में एक नॉन-एसी लोकल ट्रेन के स्वचालित दरवाजों का सफल ट्रायल किया गया. रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिसंबर 2025 तक मुंबई की सभी नॉन-एसी लोकल ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे लगाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा.

मुंब्रा हादसे के बाद लिया गया फैसला

दरअसल जून 2025 में मुंब्रा स्टेशन के पास कसारा-सीएसएमटी और सीएसएमटी-करजत लोकल ट्रेनों से गिरने के कारण पांच यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि आठ घायल हुए थे. ये यात्री दरवाजे से लटककर यात्रा कर रहे थे, जिसके चलते हादसा हुआ. इस घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई एसी लोकल ट्रेनों के साथ-साथ मौजूदा नॉन-एसी ट्रेनों में भी स्वचालित दरवाजे लगाने के निर्देश दिए. प्रायोगिक तौर पर एक लोकल ट्रेन के महिला कोच में स्वचालित दरवाजे लगाए गए, जिनका ट्रायल किरला कारशेड में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा की मौजूदगी में किया गया. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: गणेशोत्सव में रेलवे का बड़ा फैसला, अब रात में भी सफर कर पाएंगे लोग, मुंबई लोकल ट्रेनों को लेकर जाने नया टाईमटेबल

मुंबई लोकल में ऑटोमैटिक दरवाजों की टेस्टिंग

Automatic door closure being tested by @Central_Railway at Kurla Carshed. It is being inspected by the outgoing General Manager Dharamveer Meena. pic.twitter.com/x7JOtQpiiW — Shashank Rao (@Shashankrao06) September 29, 2025

स्वचालित दरवाजों की खासियत

ये स्वचालित दरवाजे नॉन-एसी ट्रेनों में हवा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं:

डिजाइन : दरवाजे के निचले हिस्से में जाली और ऊपरी हिस्से में कांच का उपयोग किया गया है.मध्य भाग में झरोखे लगाए गए हैं, जो मानसून में पानी को अंदर आने से रोकेंगे.

सुविधा : दरवाजे 10 सेकंड में खुलते और बंद होते हैं, जैसा कि एसी लोकल ट्रेनों में होता है. ट्रेन के चलते समय अलार्म की व्यवस्था भी है.

उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि यात्री सुरक्षित रहें और दरवाजे से लटकने की घटनाएं रुकें.

दरवाजों में सुधार

इससे पहले अगस्त में कुर्ला कारशेड में एक सामान्य कोच में ट्रायल के तौर पर स्वचालित दरवाजे लगाए गए थे, जो पूरी तरह जालीदार थे. लेकिन दिसंबर में आने वाले दरवाजे पहले से ज्यादा बेहतर होंगे, जिनमें हवा के प्रवाह को ज्यादा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया गया है. ताकि बहर की हवा अंदर आ सके. हालांकि, पूरी लोकल ट्रेन के लिए दरवाजों का फाइनल डिज़ाइन अभी तय नहीं किया गया है.

मंत्रालय की योजना

नई एसी ट्रेनें : रेल मंत्रालय 238 नई एसी लोकल ट्रेनें खरीदने की योजना बना रहा है, जो पहले से ही स्वचालित दरवाजों से लैस होंगी.

प्रोटोटाइप : नॉन-एसी ट्रेनों के लिए चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में प्रोटोटाइप तैयार किए जा रहे हैं। पहली रेक नवंबर 2025 तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है.

लक्ष्य: मुंबई की 75 लाख दैनिक यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना.

यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ट्रेन के चलते समय दरवाजों से दूर रहें और ओवरक्राउडिंग से बचें. अधिक जानकारी के लिए मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप चेक करें.