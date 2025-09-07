Meghalaya: मेघालय पुलिस ने सीमा पार से अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार

शिलांग, 7 सितंबर : मेघालय पुलिस (Meghalaya Police) ने एक बड़े अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह शिलांग और राज्य के अन्य इलाकों से दोपहिया वाहन चुराता था और उन्हें बांग्लादेश में बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तस्करी करता था. पुलिस को यह सफलता 4 सितंबर की सुबह पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावमांग में वाहनों की नियमित जांच के दौरान मिली.

पुलिसकर्मियों ने देखा कि शिलांग की ओर से आ रहा एक स्कूटर अचानक नाका पार्टी को देखकर यू-टर्न ले लेता है. इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ ही देर में उसे रोक लिया. पीछे बैठे 24 वर्षीय नेहलांग लमारे, जो वेस्ट जयंतिया हिल्स के बराटो का रहने वाला है, को पकड़ लिया गया, जबकि स्कूटर चला रहा व्यक्ति भाग निकला. बाद में उसे भी पकड़ा गया, जिसकी पहचान 18 वर्षीय क्लेमेंट तिमुंग के रूप में हुई, जो जौवई का निवासी है. पूछताछ के दौरान, दोनों ने कबूल किया कि स्कूटर शिलांग के लापालंग इलाके से चोरी किया गया था. रिनजाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई. यह भी पढ़ें : Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज हो सकती है भारी बारिश, IMD ने पालघर समेत इन 9 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

बाद में, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें पीटर पोहरमेन (18), विकी धखार (20) और रोमियो रिंगसाई (24) शामिल हैं. ये सभी वेस्ट जयंतिया हिल्स के डाउकी के रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि तीन लोगों ने चोरी की मोटरसाइकिलों को बांग्लादेशी नागरिकों को देने की व्यवस्था की थी. उनकी जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें चार और लोग पकड़े गए: डेमियनजोंगमी पासलेइन (25) ईस्ट जैंटिया हिल्स के क्षेह से, बारिस्टर लमारे (20) और लास्टबॉर्न लमारे (21) वेस्ट जैंटिया हिल्स के बाराटो से, और एक 15 साल का लड़का.

इन आपरेशनों में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक 17 साल का नाबालिग भी शामिल है. आरोप है कि ये लोग चोरी की गाड़ियों के असली खरीदार थे. अधिकारियों ने बताया कि ये बांग्लादेश के सिलहट और हाबीगंज जिले के रहने वाले थे. पुलिस ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से वाहन चोरी, तस्करी नेटवर्क और सीमा पार के खरीदारों से जुड़े एक संगठित अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.