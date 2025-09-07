Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज हो सकती है भारी बारिश, IMD ने पालघर समेत इन 9 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. सक्रिय मानसून के बीच मुंबई सहित महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है. प्रदेश में जारी बारिश के बीच आज, यानी 7 सितंबर को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलधार बारिश की चेतावनी जारी की है. IMD की भविष्यवाणी के अनुसार, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

पालघर में भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, पालघर जिले में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है, जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में मध्यम बारिश होने की संभावना है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Alert: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट

पुणे, कोल्हापुर, सातारा में हल्की बारिश

पुणे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली और सोलापुर में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन पुणे के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. कोल्हापुर और सातारा के घाट क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश हो सकती है.

औरंगाबाद में भी होगी बारिश

औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) और जलना में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और धाराशिव में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

उत्तरी महाराष्ट्र में बारिश

उत्तरी महाराष्ट्र के धुले, जलगांव, नासिक और अहमदनगर में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, नंदुरबार में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नासिक के घाट क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

विदर्भ और मराठवाड़ा में मौसम

विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों जैसे अकोला, अमरावती, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, भंडारा और गोंदिया में बादल छाए रहेंगे, और हल्की बारिश हो सकती है. चंद्रपुर और गडचिरोली में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

IMD की अपील

IMD ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और जलभराव, अचानक बाढ़ और यातायात व्यवधानों के खिलाफ जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को नदियों और नालों के पास जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.