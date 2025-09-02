Maharashtra Weather Alert: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Alert: मुंबई सहित महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई (Mumbai) समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज से लेकर 4 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश को लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, बीड, ठाणे, पालघर, मुंबई और विदर्भ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. विशेष रूप से घाट और तटीय इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों की संभावना जताई गई है.

IMD ने बताई वजह

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, यह बारिश बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रीय हवाओं के कारण हो रही है. इन मौसमी गतिविधियों ने पूरे राज्य में मानसूनी सक्रियता को तेज़ कर दिया है, जिससे कोकण, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की आशंका है. यह भी पढ़े: School Closed Today: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में स्कूल बंद; जानें ताजा अपडेट

अगस्त माह की स्थिति

इससे पहले अगस्त माह में भी मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों जैसे लातूर, नांदेड, बीड, नागपुर, भंडारा और नंदुरबार में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी. इससे खरीफ फसलों को अच्छा लाभ मिला. मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में भी कई बार तेज़ बारिश हुई थी.

मौसम विभाग की अपील

मौसम विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले इलाकों में सतर्क रहें और किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं. विभाग का अनुमान है कि सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा और बढ़ सकती है.