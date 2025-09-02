School Closed Today: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में स्कूल बंद; जानें ताजा अपडेट
School Holiday Today

Kya Aaj School Band Hai: दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र (Delhi-NCR) में सोमवार को हुई भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही बारिश और आंधी-तूफान से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे (Is school closed today)? फिलहाल, दिल्ली सरकार की ओर से किसी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, हालात बिगड़ने पर छुट्टी की घोषणा की जा सकती है. जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूल (Schools in Noida and Greater Noida) पहले की तरह खुले रहेंगे.

वहीं, गुरुग्राम (Gurugam School Closed) प्रशासन ने स्कूलों के साथ-साथ कॉर्पोरेट दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम (Gurugam Work From Home)  लागू करने की सलाह दी है, ताकि लोग अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और सुरक्षित रह सकें.

ये भी पढें: Gurugram Rains: गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी

गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह

जम्मू कश्मीर और पंजाब में आज बंद रहेंगे स्कूल

इस बीच, पंजाब सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 3 सितंबर तक सभी स्कूल बंद (Punjab School Closed) रखने का आदेश जारी किया है. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है. वहीं, खराब मौसम के कारण जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद (Jammu School Closed) रखने का फैसला किया गया है.

उत्तराखंड-राजस्थान के कुछ जिलों में रहेगी छुट्टी

उत्तराखंड के चमोली जिले में भी प्रशासन ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद (Chamoli School Closed) रखने की घोषणा की है. वहीं, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अलवर, सीकर और भरतपुर जैसे कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कुछ इलाकों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है.

कोलकाता में भी कहीं-कहीं बंद हो सकते हैं स्कूल

कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पश्चिम बंगाल के दक्षिण व उत्तर 24 परगना ज़िलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां भी स्थानीय स्तर पर स्थिति के अनुसार स्कूल बंद किए जा सकते हैं.