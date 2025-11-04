EC PC On BMC-Local Election: महाराष्ट्र में BMC सहित स्थानीय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस, यहां देखें Live

(Photo Credits Tv9)

EC PC On BMC-Local Election: महाराष्ट्र में बीएमसी समेत स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दल और आम जनता लंबे समय से चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे. लेकिन अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव की तारीखों को ऐलान को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है. चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव 2 दिंसबर को होंगे. जिन्हें नतीजें 3 तीन दिसंबर को घोषित होंगे.

चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी की थी कि मंगलवार, 4 नवंबर 2025 को दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री दिनेश वाघमारे चुनाव प्रक्रिया, तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देंगे. यह भी पढ़े: BMC Election Date: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का एलान आज! बीएमसी समेत सभी स्थानीय निकायों की तारीखें हो सकती हैं घोषित, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ या अपने प्रतिनिधि को भेजें.

SC ने 31 जनवरी तक चुनाव करने के दिए थे आदेश

बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत स्थानीय निकाय चुनावों को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जनवरी 2026 तक इन्हें पूरा करने की अंतिम समय-सीमा दी है.