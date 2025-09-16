Lift Crash in Pune: बिल्डिंग से नीचे आ रहे थे लोग, अचानक दुसरे फ्लोर से भरभराकर गिरी लिफ्ट, पुणे के वाघोली की बिल्डिंग का VIDEO आया सामने

Lift Crash in Pune: पुणे (Pune) के वाघोली (Wagholi) में एक बिल्डिंग में एक हादसा हो गया. दरअसल दुसरे फ्लोर से अचानक लिफ्ट (Lift) नीचे गिर गई. जिसके कारण लिफ्ट में सवार 6 लोग घायल हो गए है.इस हादसे का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है. इस लिफ्ट में एक छोटा बच्चा भी मौत था. ये घटना शाम 6 बजे की बताई जा रही है. वाघोली के अर्बनो नाम के सोसाइटी में ये हादसा सामने आया है. जिस दौरान ये हादसा हुआ, उस समय लिफ्ट में तीन महिलाएं, दो पुरुष और एक छोटा बच्चा मौजूद थे. नीचे आने के लिए लोग इस लिफ्ट में सवार हुए थे. जब लिफ्ट दुसरे फ्लोर पर पहुंची तो इसके बाद अचानक से लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगी.
गनीमत रही की हादसे के बाद भी लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @punekarnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kalyan Lift Accident: छठे फ्लोर से लिफ्ट गिरी नीचे, 4 लोग हुए घायल, 2 के पैर हुए फ्रैक्चर, कल्याण की बिल्डिंग में बड़ा हादसा
लिफ्ट नीचे गिरी
Pune: Lift Crash in Wagholi Housing Complex Leaves Six Injured; Residents Blame Builder
Read the detailed news article here: https://t.co/efrRa9bN3M#Pune #Wagholi #LiftAccident #PuneNews #CivicSafety #BuildingSafety #PuneUpdates #HousingSociety #UrbanSafety pic.twitter.com/OOaBsvGY58
— Punekar News (@punekarnews) September 16, 2025
बाल बाल बची लोगों की जान
इस हादसे में लिफ्ट (Lift) में सवार लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई है. लेकिन सभी लोग लिफ्ट के नीचे गिरने के बाद बाहर आ गए. इस घटना के बाद बिल्डिंग (Building) के लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएं है और उनमें अभी लिफ्ट हादसे को डर फैल गया है.
बिल्डर से की थी शिकायत
यहां रहनेवाले लोगों का कहना है कि बिल्डर को कई बार लिफ्ट (Lift) की खराबी की शिकायत दी गई थी. लिफ्ट बार-बार बीच में अटक जाती थी, कभी बटन और लाइट काम नहीं करते थे.बावजूद इसके बिल्डर (Builder) ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.हादसे के बाद सोसायटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.