HC On Plastic Ban: शादियों में प्लास्टिक की जगह कांच की बोतलों का करें इस्तेमाल, केरल हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में शादी समारोहों में प्लास्टिक की बोतलों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई है और इस पर प्रभावी रोक लगाने में सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं. न्यायमूर्ति बेचू कूरियन थॉमस और न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ की खंडपीठ राज्य में कचरा प्रबंधन से संबंधित स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) मामले की सुनवाई कर रही थी.

अदालत ने सरकार द्वारा हिल स्टेशनों में प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा की और समग्र कचरा निस्तारण व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की. अदालत ने इससे पहले पर्यटन स्थलों में एकल-उपयोग (सिंगल यूज़) प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताई थी और तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लागू किए गए सफल प्रतिबंध का हवाला दिया था.

स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) की विशेष सचिव अनुपमा टी.वी. आईएएस ने अदालत के समक्ष कचरा निस्तारण व्यवस्था पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस पर न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने छोटे प्लास्टिक पानी की बोतलों पर लगाए गए प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा, "छोटी बोतलों पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अब भी हर समारोह में इनका उपयोग होता है. इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू कैसे किया जाए?"

अदालत ने विशेष रूप से शादी समारोहों में छोटे प्लास्टिक पानी की बोतलों के अत्यधिक उपयोग पर कड़ी टिप्पणी की और इसे टालने की सलाह दी. जवाब में अनुपमा ने बताया कि 100 से अधिक लोगों की सभा के लिए स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना अनिवार्य है और 500 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध पहले से लागू है.

हालांकि, अदालत को यह भी बताया गया कि राज्यव्यापी प्रवर्तन समीक्षा में 100 से अधिक उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते सरकार एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है. इस प्रणाली के तहत नागरिक प्लास्टिक प्रतिबंध के उल्लंघन की तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे, जिससे दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, राज्य सरकार जिला स्तर पर 'एनफोर्समेंट स्क्वॉड' की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है.

